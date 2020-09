Trump benægter udtalelse

Præsident Donald Trump nægter, at han fremsatte hånende bemærkninger om amerikanske soldater, som blev dræbt eller taget til fange.

Det er det amerikanske kulturmagasin Atlantic, som citerer Trump for at sige, at amerikanere, som blev dræbt i krig, er 'tabere'.

Trump skulle have fremsat udsagnet, da han i 2018 aflyste et planlagt besøg på en prominent amerikansk kirkegård uden for Paris. Det skriver Reuters.