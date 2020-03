Trump beslutter sig for ikke at lukke New York ned

USA's præsident, Donald Trump, overvejede at lukke New York og omegn midlertidigt ned. Det gør han tilsyneladende ikke længere.

- På anbefaling fra coronavirus-taskforcen i Det Hvide Hus og efter drøftelser med guvernørerne i New York, New Jersey og Connecticut har jeg bedt sundhedsmyndighederne om at udstede strenge rejserestriktioner.

- En karantæne vil ikke blive nødvendigt, skriver præsidenten på Twitter.

Beskeden kommer lørdag aften amerikansk tid.

Tidligere samme dag havde Trump sagt til journalister, at han overvejede at lukke delstaten New York ned i to uger for at begrænse spredningen af coronavirus fra dets amerikanske epicenter, New York City.

- Vi overvejer forskellige tiltag. Nogle mennesker ser gerne, at New York bliver sat i karantæne, fordi det er et hotspot. Det er ikke sikkert, vi bliver nødt til det.

- Men der er en mulighed for, at vi på et tidspunkt indfører en kortvarig karantæne på to uger i New York, sagde Trump tidligere lørdag ifølge The Guardian.

- Jeg vil foretrække ikke at gøre det, men vi bliver måske nødt til det.

Lørdag rundede dødstallet som følge af virusset 2000 på landsplan i USA.

Da dødstallet er mere end fordoblet på blot tre dage, overvejede Trump derfor at pålægge delstaten New York og dele af nabostaterne New Jersey og Connecticut en karantæne.

Det skulle ske for at beskytte andre stater, der endnu ikke har taget det værste stød.

- De har problemer nede i Florida. Mange newyorkere er ramt. Det ønsker vi ikke, sagde Trump til journalister tidligere lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Efterfølgende fortalte New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, at han ikke havde hørt noget om nogen karantæne.

- Jeg har talt med præsidenten om det flådeskib, der kommer, og de fire steder (i New York, hvor myndighederne overvejer at etablere hospitalsfaciliteter, red.). Jeg talte ikke med ham om nogen karantæne, sagde Cuomo lørdag på et pressemøde ifølge The Guardian.

- Nej, jeg har ikke haft de samtaler. Jeg ved ikke engang, hvad det betyder, tilføjer han.

Ifølge Johns Hopkins University, der løbende opdaterer smittetilfælde og dødsfald verden over, er USA nu det land i verden med flest smittede.

Natten til søndag dansk tid er der registreret 122.666 smittede i USA. 2147 er døde, mens 1073 er erklæret raske igen.