Trump-besøg deler vandene

Administrerende direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen er begejstret over, at den amerikanske præsident har besluttet at slå et smut forbi Danmark. Han håber at kunne præsentere Trump for nogle af lederne af de danske medicinal- og energivirksomheder.

- Det er et scoop og en meget glædelig nyhed for dansk erhvervsliv. USA er verdens største økonomi og vores næststørste eksportmarked. At ramme 330 millioner indbyggere i USA er guld værd for danske virksomheder, siger Brian Mikkelsen til DR.