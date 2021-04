Trump billede vækker opsigt: Her er alle detaljerne

For en stund er den tidligere amerikanske præsident Donald Trump tilbage på Twitter.

Dog ikke på sin egen profil, som er blevet suspenderet, men på sin nærmeste rådgiver Stephen Millers.

Her har rådgiveren lagt et billede med præsidenten op og tilføjet ordene: 'Har lige haft et fortrinligt møde med præsident Trump!'

Og her er flere interessante detaljer at bide mærke i, mens man betragter den smilende Trump ved skrivebordet.

Den skjulte Cola

Den mest kuriøse detalje, som flest har hæftet sig ved, er den Cola-flaske, der skjuler sig bag fastnettelefonen.

Cola-flasken er særligt interessant, da det blot er få dage siden, at Trump opfordrede til boycut af Coca Cola og andre store firmaer i det, som han selv kalder kampen mod 'WOKE CANCEL CULTURE.'

Brillerne

Tæt ved Trumps venstre arm er der et par briller. Noget, som man ikke har sjældent har set præsidenten bære.

The New York Times har tidligere berettet, at Trump ikke brød sig om at tweete foran andre mennesker, da det krævede brug af briller.

Derfor dikterede han dem oftest til sin SoMe-manager Dan Scavino.

Mount Rushmore

På væggen bag den tidligere præsident hænger et billede af Mount Rushmore, hvor ansigterne på de tidligere præsidenter Abraham Lincolm, Thomas Jefferson, George Washington og Theodore Roosevelt er hugget ud i sten.

Ifølge The New York Times har præsidenten tidligere ytret følgende til guvernøren i South Dakota, hvor Mount Rushmore befinder sig:

'Vidste du godt, at min drøm er at have mit ansigt på Mount Rushmore?'

Mini-Trump

Lige til højre for rådgiver Miller på det lille bord er, hvad der ser ud til at være en mini-figur.

Figuren forestiller ikke hvem som helst.

Et nært kig på den afslører, at det faktisk er en figur af Trump selv.

Guldbelagt metal

På højre side af skrivebordet er der et firkantet stykke metal med en guldplade indgraveret med tallet 45.

En henvisning til, at Trump var USA's 45. præsident.

Metallet stammer fra en del af den mur, som Trump delvist fik opført på grænsen til Mexico.

Billedet menes at være taget på Trumps eget kontor i Mar-a-Lago i Palm Beach, hvor han har opholdt sig siden, han tabte præsidentvalget tidligere på året til Joe Biden.