Trump bliver udskrevet mandag

Donald Trump bliver mandag udskrevet fra Walter Reed Medical Center. Det oplyser han på Twitter.

Trump bliver udskrevet klokken 18.30 lokal tid, hvilket er klokken 00.30 natten til tirsdag dansk tid.

'Jeg har det rigtig godt. Vær ikke bange for coronavirus. Lad det ikke styre jeres liv', skriver præsidenten blandt andet på Twitter.

'Vi har under Trump-administrationen udviklet god medicin og viden. Jeg har det bedre end for 20 år siden', skriver han.

Trump blev konstateret smittet med coronavirus i fredags og har siden været i karantæne på hospitalet. Tidligere mandag kunne hans stabchef fortælle, at han var optimistisk på Trumps vegne, og at han forventede, at præsidenten ville blive udskrevet senere i dag, mandag.