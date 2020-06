Trump: Bolton er en syg hvalp

USA's præsident, Donald Trump, afviser onsdag den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Boltons påstande om, at han skulle have søgt hjælp fra Kinas præsident, Xi Jinping, til at blive genvalgt.

På Twitter kalder Trump den tidligere rådgiver, som er på vej med en ny bog, for en 'syg hvalp'. Han betegner bogen som 'ren fiktion'.

Det amerikanske justitsministerium har onsdag indgivet en såkaldt nødordre i et forsøg på at stoppe udgivelsen af Boltons bog.

Bolton kalder Trump for uegnet til at være præsident.

- Jeg mener ikke, at han er egnet til at sidde i embedet. Han er ikke kompetent til at udføre jobbet, siger Bolton, som torsdag promoverede sin bog 'The Room Where it Happened' på tv-kanalen ABC.

Bolton siger, at Trump ikke kan hamle op med Ruslands præsident, Vladimir Putin, i det politiske spil.

- Putin mener, at han kan spille på Trump, som man spiller på en violin.

Kritikken af Trump fra en person, som var så tæt på ham, kommer på et tidspunkt, hvor præsidenten i stigende grad virker trængt efter massiv kritik af hans administrations håndtering af coronakrisen og af de landsomfattende protester mod racisme og politibrutalitet.

Trump afviser, at han har ansvaret for udbredelsen af coronavirusset i USA. Over 117.000 amerikanere er registreret døde efter coronasmitte, og økonomien er ramt af en stor nedlukning af store dele af samfundet.

Trump taler om en 'usynlig fjende' og giver Kina skylden for virusset.

Bølgen af vrede over politibrutalitet har Trump kaldt et venstrefløjsfænomen, og han afviser påstande om 'strukturel racisme'.

Men angrebene fra Bolton kan blive dem, der skader Trump mest. Den tidligere sikkerhedsrådgiver har været republikaner hele sit liv og er kendt som en udenrigspolitisk høg.

Han er på flere områder mere højreorienteret end Trump og er derfor ikke sårbar over for præsidentens sædvanlige angreb på modstandere, lyder det.