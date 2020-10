Trump bremser coronahjælp

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har bremset en ny corona-hjælpepakke forud for præsidentvalget.

Trump skriver på Twitter, at han har stoppet forhandlingerne, indtil han har vundet valget.

'Jeg har beordret mine repræsentanter til at stoppe forhandlingerne indtil efter valget. Så snart jeg har vundet, vil vi lave en aftale, der fokuserer på de hårdtarbejdende amerikanere og små virksomheder, skriver han.

Han kritiserer samtidig Nancy Pelosi og demokraterne for at have lavet et udkast til en hjælpepakke, der ifølge ham 'ikke på nogen måde er relateret til covid-19'. Desuden mener han ikke, at Pelosi forhandler i god tro, og derfor har han afvist hendes forslag.