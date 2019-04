Trump: De er terrorister

For første gang nogensinde har en amerikansk præsident erklæret en del af et andet lands militær for terrorister.

Donald Trump har nemlig mandag erklæret, at han har i sinde at sætte Irans Revolutionsgarde på listen over terrororganisationer.

Det melder flere internationale medier.

Ifølge AP kommer meldingen fra Trump i et forsøg på at lægge pres på styret i Teheran.

Trump udtaler i forbindelse med annonceringen, at det sker for at 'anerkende virkeligheden' om, at Iran er statssponsor af terrorisme, og at garden er en aktiv deltager i det.

'Fundamentalt anderledes'

'Irans Revolutionsgarde er den iranske regerings primære middel til at styre og implementere dets globale terrorkampagne', lyder det fra Trump i annonceringen.

Trump skriver desuden, at terrorist-erklæringen understreger, at Irans handlinger er fundamentalt anderledes end andre regeringers, og at landet derfor er de første, hvis militær bliver direkte associeret med terror.

'Hvis du fører forretninger med revolutionsgarden, finansierer du terrorisme,' lyder det fra Trump, der altså dermed opfordrer alle til at indstille samarbejde med garden.

Ifølge den amerikanske regering vil tiltaget isolere Iran yderligere og understrege, at USA ikke vil tolerere 'Irans fortsatte støtte til oprørsgrupper og andre, der destabiliserer Mellemøsten'.

Udmeldingen ventes dog også at få følger for amerikansk personale i Iran og Mellemøsten, da Iran har truet med at gøre gengæld.