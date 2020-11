Trump: - De finder Biden-stemmer overalt

Donald Trump anklager på Twitter endnu en gang Demokraterne for at svindle med stemmer. Det sociale medie skjuler flere af hans tweets

Onsdag aften tweeter Donald Trump vanen tro på livet løs. Den amerikanske præsident retter på det sociale medie således skarp kritik mod valgresultaterne, som er tikket ind i løbet af dagen.

'I går førte jeg, ofte solidt, i mange nøglestater og på næsten alle steder, som ledes og kontrolleres af demokrater. Men så, en efter en, begyndte de pludselig på magisk vis at forsvinde,' skriver Trump blandt andet i et tweet, som senere er blevet skjult af Twitter, fordi det 'kan være vildledende med hensyn til, hvordan man deltager i valg'.

Han kalder desuden forsvindingen for 'MEGET MÆRKELIG'.

'De finder Biden-stemmer overalt - i Pennsylvania, Wisconsin og Michigan. Så dårligt for vores land!' fortsætter han i et andet tweet.

I sit seneste tweet beskylder præsidenten direkte 'de andre' for at forsøge at få gårsdagens fordele til at forsvinde.

'De arbejder hårdt på at få en fordel på 500.000 stemmer til at forsvinde i Pennsylvania - ASAP (hurtigst muligt, red.). Det samme gælder for Michigan og andre.'

Også dette tweet er nu blevet skjult af Twitter.

'Svindel'

I en tale onsdag morgen omkring klokken halv ni dansk tid sagde Trump, at han vil gå til højesteret for at 'sikre integriteten' ved valget.

- Det her er svindel mod det amerikanske folk. Det her er pinligt for vores folk. Vi var klar til at vinde det her valg - ærligt talt vandt vi det her valg, sagde han.

Onsdag aften er det endnu ikke afgjort, hvem der vinder præsidentvalget.