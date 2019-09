Trump: - De må grine røven i laser

Præsident Donald Trump anklager på et pressemøde Demokraternes for en heksejagt

USA's præsident, Donald Trump, troede, at spørgsmålet om en rigsretssag var et overstået kapitel efter Mueller-rapportens offentliggørelse i april. Men han oplever nu en ny form for 'ondskabsfuldhed' fra oppositionspartiet, Demokraterne.

Det siger Trump på et pressemøde sent onsdag aften dansk tid.

- De må grine røven i laser, siger Trump med henvisning til ledende demokrater som Adam Schiff og Jerry Nadler.

- Det her er en del af planen. Heksejagten fortsætter, siger Trump på pressemødet.

Trump er kommet under politisk pres, efter at demokraternes leder Nancy Pelosi tirsdag meddelte, at Repræsentanternes Hus vil indlede en rigsretsproces mod præsidenten.

Trump mener, at han udsættes for en 'ondskabsfuld' heksejagt.

Pelosis udmelding kom efter, at Trump blev beskyldt for at forsøge at presse Ukraines præsident til at finde snavs om tidligere vicepræsident Joe Biden. Biden ønsker at blive Demokraternes præsidentkandidat og dermed Trumps udfordrer ved det kommende præsidentvalg.

USA's justitsministerium har onsdag offentliggjort en udskrift af en telefonsamtale, som Trump holdt med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, 25. juli.

Bad om en tjeneste

Udskriftet viser, at Trump opfordrede Zelenskij til at efterforske Biden og hans søn Hunter Bidens økonomiske interesser i Ukraine.

- Der tales meget om Bidens søn, siger Trump på et tidspunkt i samtalen, hvor han også beder Ukraines præsident 'om en tjeneste'.

- Biden gik rundt og pralede med, at han stoppede anklageren (i Ukraine red.), så hvis du kan se nærmere på det..., siger han videre.

Trump mødtes onsdag med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, der er i New York i anledning af FN-møde.

Joe Bidens søn blev i 2014 bestyrelsesmedlem i et ukrainsk energiselskab, der var involveret i en skattesag i Ukraine.

Ukraine-sagen blev kendt i offentligheden i sidste uge, hvor Washington Post kunne fortælle, at en whistleblower 12. august afslørede over for myndighederne i USA, at Trump havde haft en samtale med en udenlandsk leder, som Trump havde forsøgt at presse.

Det har siden vist sig, at samtalepartneren var Zelenskij.