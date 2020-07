Trump: - Det bliver værre

USA's præsident, Donald Trump, siger, at alle amerikanere bør bære ansigtsmaske, når det ikke er muligt at holde afstand.

Det siger præsidenten sent tirsdag aften dansk tid i sin første pressebriefing om coronasituationen i måneder.

- Uanset om du kan lide masken eller ej, har den en betydning. Maskerne vil have en betydning, og vi har brug for at gøre alt, hvad vi kan, siger Donald Trump.

Indtil nu har Trump afvist at anbefale brug af ansigtsmasker som en måde at bekæmpe spredning af coronavirus på.

Kun en gang er Donald Trump blevet set offentligt med en ansigtsmaske. Det skete den 11. juli i forbindelse med et besøg på et militærhospital i delstaten Maryland.

Mandag tweetede Trump et foto af sig selv iført en ansigtsmaske og fremhævede i den forbindelse sin patriotisme.

På tirsdagens briefing siger han, at han med glæde ville bære ansigtsmaske.

Han siger samtidig på pressemødet i Det Hvide Hus, at situationen i USA vil blive værre, før det bliver bedre.

- Nogle områder klarer sig meget godt, mens andre klarer sig mindre godt. Det vil sandsynligvis blive værre, før det bliver bedre, siger præsidenten.

Søndag lød det imidlertid fra Trump, at coronaudbruddet i USA var ved at være under kontrol. Det sagde præsidenten i et interview med tv-stationen Fox News.

Trump siger tirsdag, at målet ikke kun er 'styre pandemien, men at afslutte den'.

- Vacciner kommer, og de kommer hurtigere, end nogen troede var muligt, siger Trump.

Han melder også, at han hver anden til tredje dag tager en test for coronavirus.

De seneste seks dage har antallet af nye smittede med coronavirus i USA været rekordhøjt med over 60.000 nye tilfælde om dagen. Særligt de sydlige og vestlige delstater er ramt af virusset.

USA er det land i verden, der er hårdest ramt af pandemien målt på antal smittede og coronarelaterede dødsfald.

I alt er mere end 3,8 millioner personer testet positive for virusset, mens over 141.000 coronapatienter er døde i USA, viser tal fra Johns Hopkins.