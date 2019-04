Trump: Det var et kupforsøg! Et forsøg på at vælte præsidenten!

USA's præsident, Donald Trump, mener, at specialanklager Robert Muellers undersøgelse var ulovlig og et forsøg på at fravriste ham magten, som han vandt ved præsidentvalget i 2016.

Det siger Trump til pressen ved Det Hvide Hus i Washington onsdag.

- Det var en ulovlig undersøgelse. Den var ulovlig. Alt var skummelt - alt. Der var korrupte betjente. Slemme folk, siger Trump og peger blandt andet på den tidligere FBI-direktør James Comey.

- Det var et kupforsøg. Et forsøg på at vælte præsidenten! Og vi slog dem! Vi slog dem, siger Trump og skærper dermed retorikken over Muellers undersøgelse af Ruslands påvirkning af det amerikanske valg.

Trump taler til pressen forud for afrejsen til Texas onsdag aften. Foto: AFP

Trumps udmelding kommer netop som justitsminister Bill Barr gør klar til at offentliggøre Robert Muellers rapport, som blev afsluttet i marts.

Trump mener, at den 22-måneder lange undersøgelse har renset ham.

- Jeg er ligeglad med rapporten. Jeg er blevet fuldstændig frikendt. Ingen sammensværgelse (med Rusland, red.). Ingen obstruktion (af politiets arbejde, red.), siger han med henvisning til et sammendrag af rapporten.

- Jeg har ikke set Mueller-rapporten. Jeg har ikke læst Mueller-rapporten. Jeg vandt, konkluderer præsidenten.

Den amerikanske justitsminister Bill Barr. Foto: Reuters

Mens et sammendrag af rapporten fastslår, at Trump-kampagnen ikke konspirerede med Rusland, er det ifølge rapporten uklart, hvorvidt Trump gjorde sig skyldig i at lægge hindringer i vejen for lovens arbejde.

Kræver rapport frigivet

Justitsminister Barr, der har forfattet et fire-siders sammendrag, slår dog fast, at der ikke er grundlag for at rejse tiltale mod præsidenten.

Demokraterne er ikke tilfredse med justitsministerens sammendrag. Her lyder kravet, at hele rapporten, der angiveligt tæller 400 sider, skal offentliggøres.