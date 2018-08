Trump dolket af en af sine nærmeste: - Det er slemt

Sent tirsdag aften dansk tid fik den amerikanske præsident Donald Trump et par gevaldige ridser i lakken, da hans tidligere advokat Michael Cohen ved et retsmøde sagde, at Trump selv havde givet ordre til, at to kvinder skulle bestikkes for ikke at fortælle om deres påståede affærer med Trump.

Præsidenten kan derfor atter finde sig selv i et gevaldigt stormvejr, hvor han altså nu af en af sine tidligere allernærmeste er blevet beskyldt for at have begået et lovbrud, som ifølge Cohens formulering var med den hensigt at manipulere med valgresultatet.

Forstå sagen: Det har Trumps eks-advokat erkendt i retten

Men selvom Donald Trump ofte er havnet i stormvejr, kan det alligevel vise sig at være anderledes alvorligt for ham denne gang.

- Det er slemt, fordi det for første gang er en sag, der direkte implicerer Donald Trump som medskyldig i en føderal forbrydelse. Det er ikke verdens største forseelse, men det lukker lidt munden på den kritik om, at det hele er en heksejagt, og at der ikke er noget at komme efter, siger Niels Bjerre-Poulsen, der er lektor på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, til Ekstra Bladet.

Michael Cohen så meget mærket ud, da han forlod retsbygningen efter at have erkendt sig skyldig i en stribe af lovovertrædelser. Foto: AP

Sagen er særligt interessant, fordi Michael Cohen formentlig har samarbejdet med den særlige efterforsker Robert Mueller, der efterforsker, hvorvidt der var en forbindelse mellem Donald Trumps valgkampagne og den russiske regering. En efterforskning, der har ført til fund, som nu har fældet både Cohen og Trumps tidligere kampagnechef, Paul Manafort.

- Der er vel en god sandsynlighed for, at Michael Cohen har fortalt Mueller ting, som vi kommer til at høre om senere. Så formodningen er nok, at der er væsentligt mere, end hvad vi lige hører nu, som skaber problemer for Trump. Vi ved eksempelvis stadig ikke, hvad der var på de 16 mobiltelefoner, de beslaglagde (da FBI foretog ransagning af Cohens hjem i foråret, red.). Så et af budskaberne må være, at der formentlig er mere på vej, end vi har set allerede nu, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Kan ende med rigsretssag

Trump har ved flere tidligere lejligheder været i gevaldigt stormvejr, for derefter på en eller anden måde at ride stormen af og fortsætte som om intet var hændt. Men det er ikke sikkert, at det kan blive ved sådan, vurderer Niels Bjerre-Poulsen.

For selvom der ikke uden videre kan rejses sigtelse mod Trump, kan det i sidste ende med, at en rigsretssag mod ham kan komme på tale.

Det kræver dog et flertal i Repræsentanternes Hus, hvor republikanerne foreløbig har flertal. Men det kan ændre sig i det kommende midtvejsvalg i november.

- Det er ikke realistisk med en rigsretssag på denne side af et midtvejsvalg. Det kommer an på, hvor mange kriminelle sager, han bliver impliceret i inden midtvejsvalget. Man skal huske på, at der aldrig er nogen, der er blevet dømt i en rigsretssag. Nixon trak sig, da det stod klart for ham, at han ville blive dømt i en rigsretssag (i forbindelse med Watergate-skandalen, red.), siger han.

Skal lægge sig ud med Trump-tilhængere

Og det er ikke sikkert, at det er nok med et eventuelt demokratisk flertal i Repræsentanternes Hus.

- Det kræver nok også, at flere republikanere tør stå ved offentligt, hvad de efter sigende siger privat. De er jo meget tilbageholdende med ikke at få Trumps kernevælgere på nakken. Så de skal være anderledes parat til at sige, at de ikke længere kan leve med det, og at han må ud. Det var sådan, det endte med Nixon. Men der er vi overhovedet ikke endnu, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Hvis det derimod også viser sig, at der var noget om snakken i forhold til russisk involvering i forbindelse med Trumps valgkamp, kan korthuset for alvor vælte for Trump.

- Der er vi ikke endnu, men forestillingen om, at der ikke er noget, og at det bare er en heksejagt alt sammen, den kan ikke opretholdes mere i hvert fald, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Herunder kan du få et overblik over de indrømmelser, Michael Cohen er kommet med ved retsmødet der foregik natten til onsdag dansk tid.