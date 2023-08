Trump droppede debat: - De er syge

Donald Trump sprang den første republikanske debat over for i stedet at tale om Jeffrey Epstein, borgerkrig og vaskemaskiner med Tucker Carlson

Hovednavnet var ingen steder at finde til den første debat i det republikanske primærvalg.

Donald Trump valgte nemlig at stille op til et 46 minutter langt interview med tidligere Fox News-vært Tucker Carlson i stedet for at deltage i debatten.

- Jeg fører med 50 og 60 point, og nogle af dem er på 0, 1 og 2. Skal jeg være der i en time eller to for at blive chikaneret af mennesker, der ikke engang burde stille op til præsidentvalget, spurgte Donald Trump, der tilsyneladende havde glemt, at han selv stod til en procent af stemmerne inden første debat i primærvalget i 2015.

Old School Trump

Selvom Trump fravalgte den første debat, brugte han den indledende samtale med Tucker Carlson på at svine sine politiske modstandere til på god, gammeldags Trump’sk maner, hvor han slyngende om sig med øgenavne og mindre flatterende adjektiver som ’svag’, ’patetisk’ og ’ulækker’.

Herfra tog samtalen dog en noget besynderlig drejning.

Donald Trump blev nemlig - blot fem minutter inde i samtalen - spurgt ind til, om Jeffrey Epstein blev dræbt i sin celle.

- Det er helt sikkert plausibelt, men jeg tror det ikke helt. Han begik nok selvmord, svarede Trump, der herefter blev bedt om at forholde sig til truslen mod sit eget liv.

- De (venstrefløjen, red.) er vilde dyr. De er syge - virkelig, virkelig syge, sagde han uden at komme det nærmere.

Tucker Carlson har startet sit eget show på X, siden han blev fyret fra Fox News. Foto: Chris Delmas/Ritzau Scanpix

Vaskemaskiner og borgerkrig

Samtalen bevægede sig herfra over i, hvordan Donald Trump afværgede en atomkrig mod Nordkorea og reddede Vinter OL i 2018.

Den tidligere præsident udtalte også kritik af, at USA ikke ejer Panama-kanalen, og at styrelser bestemmer, hvor meget vand der må bruges i vaskemaskiner og brusebade.

Slutteligt blev Donald Trump spurgt ind til, om USA er på vej ind i en ny borgerkrig.

- Det er en enorm passion og et enormt had, jeg aldrig har set før, og det er nok en dårlig kombination, sagde Trump, der ikke ville svare på, om han tror, at situationen kommer til at ekskalere.

