Trump efter 'lortelande'-ballade: - Jeg er ikke racist

Præsident Trump afviser også, at han på et møde brugte latrinære udtryk om afrikanske lande

USA’s præsident, Donald Trump, slår fast, at han ikke er racist. Udtalelsen kommer efter, at han på et møde i Det Hvide Hus angiveligt kaldte lande i Afrika for 'lortelande'.

- Jeg er ikke racist, siger præsident Trump, da han møder pressen foran sin golfklub i Florida søndag aften.

- Jeg er den mindst racistiske person, du nogensinde har interviewet. Det kan jeg godt fortælle dig, forsikrer han.

'Shithole countries'

Han afviste samtidig, at han skulle have kaldt afrikanske lande for 'shithole countries’, men undlod at komme ind på sit sprogbrug på mødet, hvor en immigrationsreform blev drøftet.

- Har du set, hvad de andre senatorer i rummet har sagt om mine udtalelser? Jeg sagde det ikke, lyder det fra Donald Trump.

Trump ankommer søndag til sin golkfklub i West Palm Beach, Florida, for at spise middag. Foto: AP

Men ifølge Washington Post anvendte Trump den meget nedladende betegnelse om afrikanske lande samt Haiti på mødet, der fandt sted 11. januar.

- Hvorfor lader vi folk fra alle de lortelande komme her, skulle præsidenten have sagt, hvorefter han lod forstå, at han foretrak immigranter fra lande som Norge.

Fortørnet partifælle

Den demokratiske senator Dick Durbin bekræftede efterfølgende, at Trump på mødet havde brugt betegnelsen ’shithole countries’.

- Det var det præcise ord, som præsidenten brugte, ikke bare en gang men gentagne gange, sagde Durbin på et pressemøde.

Den republikanske senator Lindsay Graham fortalte, at han var blevet meget fortørnet over præsidentens sprogbrug på mødet. Graham har dog ikke præciseret, hvilke ord Trump brugte.

Trump har erkendt, at tonen var hård på mødet i Det Hvide Hus, hvor en generel immigrationsreform diskuteret. Foto: AP

To andre republikanske senatorer, der også deltog i mødet, har i en fælles erklæring sagt, at de ikke hørte Trump ytre de påståede ord.

Selv afviste Donald Trump hurtigt at have brugt udtrykket ’shithole countries’. På Twitter har han dog medgivet, at tonen var hård på mødet.

- Det sprog, jeg anvendte under mødet, var barskt, men dette var ikke det sprog, der blev brugt, skrev han på Twitter.

Kræver undskyldning

I kølvandet på balladen har 54 afrikanske lande krævet, at Trump trækker sine påståede udtalelser tilbage og undskylder.

I en erklæring til FN siger ambassadører fra de afrikanske lande, at de er ’dybt forfærdet over udtalelsen og stærk fordømmer de uhyrlige, racistiske og fremmedfjendske bemærkninger fra USA's præsident’.

Der bor i dag op mod 11 millioner illegale indvandrere i USA. Cirka cirka 800.000 af dem er de såkaldte 'Dreamers', der er unge, som kom til USA som børn af illegale indvandrere.