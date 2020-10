- Trump er den største trussel mod demokratiet siden 2. verdenskrig

Donald Trumps genvalgskampagne er den største trussel mod amerikansk demokrati siden 2. verdenskrig, lyder det i en leder fra The New York Times

Sådan lyder dommen over den nuværende amerikanske præsidents genvalgskampagne i en leder fra en af landets største aviser, The New York Times.

Lederen er udformet af en gruppe journalister og redaktører fra avisen.

- Misbrugt magt og skadet nationen

Nationen er blevet skadet både indenlands og udenlands, lyder det yderligere i avisens leder.

Her bliver der blandt andet fokuseret på, at Donald Trump har benægtet legitimiteten af sine politiske modstandere, at den amerikanske præsident har misbrugt magten i sit præsidentembede, og at han har vist overraskende ligegyldighed overfor amerikanernes liv.

'Han er som mand uværdig til det embede, han har', skriver avisen yderligere i lederen.

Valget kan blive vendepunktet

Den 3. november kan blive et vendepunkt, skriver avisen i lederen op til det amerikanske valg.

Den amerikanske præsident sagde ved lørdagens vælgermøder i Michigan og Wisconsin, at vælgerne havde moralsk pligt til at stemme på ham.

- Kan I forestille jer, at jeg taber? Så vil jeg tabe til den værste kandidat i amerikansk politik, sagde Donald Trump lørdag.

Han advarede samtidig om, at hans politiske modstandere var ved at ødelægge landets værdier.

