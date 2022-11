Trump er lynende arrig

Donald Trump er ikke kun skuffet. Han er rødglødende af raseri.

Ifølge en rådgiver tæt på Trump er den tidligere præsident så gal, at han 'råber ad alle', skriver CNN.

Årsagen til raserianfaldet skal findes i et for Trump skuffende midtvejsvalg.

Da Trump tirsdag var afsted for at stemme, lød det fra den forhenværende præsident, at republikanerne ville få en stor aften, ligesom der har været tale om, at en 'rød bølge' (Republikanernes partifarve, red.) ville skylle ind over USA.

Og selv om det ser ud til, at Republikanerne får flertal i Repræsentanternes Hus, er sejren ikke så massiv som ventet.

Tidligere præsident Trump har stemt ved det amerikanske midtvejsvalg. Han tror på en stor valgaften for republikanerne Trump stemmer: - Republikanerne vil få en stor aften

'Dårlige kandidater'

Det har nu ifølge rådgiveren fået Trump til at udtrykke sin massive skuffelse over de mere end 330 republikanske kandidater, han har støttet.

Annonce:

- Kandidater betyder noget, sagde Trumps rådgiver til CNN og fortsatte:

- De var alle dårlige kandidater.

Lover stor nyhed

Ifølge samme rådgiver vil skuffelsen dog ikke få Trump til at udsætte sin forventede udmelding om, hvorvidt han melder sig som præsidentkandidat til valget i 2024, da det vil være 'for ydmygende at udsætte'.

Trump har lovet at komme med 'en meget stor nyhed' 15. november fra sit hjem i Florida, ligesom han også har kaldt det 'meget, meget, meget sandsynligt', at han vil stille op igen.