Trump er overrasket over sin modstander

USA's præsident, Donald Trump, er overrasket over Joe Bidens valg af Kamala Harris som vicepræsidentkandidat.

Det siger Trump på et pressemøde i Det Hvide Hus sent tirsdag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han mener, at Harris har opført sig 'meget, meget grimt' og respektløst over for blandt andet Biden under tv-debatter i forbindelse med Det Demokratiske Partis primærvalg.

- En af grundene til, at det overraskede mig, er, at hun sandsynligvis var mere ondskabsfuld end Pocahontas (Trumps øgenavn for senator Elizabeth Warren, red.) over for Biden.

- Det er svært at vælge nogen, der er så respektløs, siger Trump på pressemødet.

Trump nævner desuden, at Harris klarede sig dårligt i de primærvalg, hun stillede op til, da hun var med i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat.

- Det var forventet, at hun ville klare sig godt. Men hun endte med at få omkring to procent af stemmerne og brugte en masse penge, siger Trump.

Modsat Trump er tidligere præsident Barack Obama begejstret for Bidens bud på en vicepræsidentkandidat.

Demokraten Obama mener, at Bidens valg sidder lige i skabet.

- Nu har Joe en ideel partner til at hjælpe ham med at tackle de store udfordringer, som USA står over for lige nu og i de kommende år, skriver Obama i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

Joe Biden var selv vicepræsident under Obamas embedsperiode.

Obama fremhæver Harris personlige og professionelle baggrund og sagde, at hun har brugt hele sin karriere på at forsvare USA's forfatning både som distrikts- og retsadvokat i Californien og som senator siden 2017.

Senator Bernie Sanders, der trak sig som den sidste modkandidat til Biden i april, lykønsker også sin tidligere modstander.

- Hun forstår, hvad det kræver at gå i brechen for det arbejdende folk, kæmpe for sundhedspleje for alle og nedlægge den mest korrupte administration i historien, skriver Sanders på Twitter.

Biden og Harris skal udfordre Trump og dennes vicepræsident, Mike Pence, ved præsidentvalget 3. november.