Trump er på vej med melding om nedlukning og grænsesikkerhed

USA's præsident, Donald Trump, vil lørdag klokken 21 dansk tid komme med en 'stor bekendtgørelse' i Det Hvide Hus.

Bekendtgørelsen vil omhandle "den humanitære krise" ved USA's grænse til Mexico samt den delvise nedlukning af det amerikanske statsapparat.

Det siger præsidenten natten til lørdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Nedlukningen begyndte den 22. december, fordi det ikke lykkedes demokrater og republikanere at blive enige om et budget for det kommende år.

Præsident Donald Trump kræver at få 5,7 milliarder dollar til en mur langs grænsen til Mexico, og det vil Demokraterne ikke give ham.

Trump og Demokraterne er fortsat milevidt fra hinanden i spørgsmålet om grænsemuren, mens nedlukningen nærmer sig sin femte uge.

Parterne har den seneste uge udvekslet spydigheder og undgået yderligere forhandlinger.

Torsdag bad USA's udenrigsministerium alle diplomater i Washington og andre steder om søndag eller mandag at tage på arbejde igen trods den delvise nedlukning af statsapparatet.

Ministeriet har fundet penge, så de ansatte i hvert fald midlertidigt kan få løn for deres arbejde frem til den 14. februar. Det er ikke umiddelbart klart, hvor pengene kommer fra.

Fredag stod det desuden klart, at Trump ser nye grunde til, at hans ønskede grænsemur er nødvendig.

En ny såkaldt karavane af centralamerikanske migranter har sat kurs mod den mexicanske grænse til USA, hvor der allerede befinder sig omkring 2000 migranter.

- En ny stor karavane på vej mod os. Meget svær at stoppe uden en mur, skrev Trump fredag på Twitter.

De mange centralamerikanere flygter fra fattigdom og gadevold i deres hjemlande.