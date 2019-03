Trump er tavs: Hundeslagsmål på vej

Næsten to år er gået med at efterforske Ruslands indblanding i præsidentvalget til fordel for Trump.

Den særligt udpegede efterforsker Robert S. Mueller III afleverede fredag den længe ventede undersøgelse til justitsministeriet, om hvorvidt Trumps medarbejdere koordinerede med russerne om et plot, og desuden om præsidenten har forsøgt at forhindre efterforskningen.

Rapportens konklusioner er lige nu kun kendt af justitsminister William Barr og et par af hans medarbejdere. Ikke engang Trump ved, hvad der står i rapporten, siger en talsperson for præsidenten ifølge The New York Times.

Det eneste nye er, at den ikke indeholder yderligere kriminelle tiltaler.

Derfor venter hele USA på, at justitsminister Barr skal aflevere et referat til Kongressens politikere. Barr har meddelt, at det kan ske allerede denne weekend. Hvor meget der vil blive delt, ved vi ikke, men kun at han vil dele de 'principielle konklusioner'.

Flere demokratiske kongresmedlemmer har i et brev til Barr presset på for at udgive så meget information som muligt.

Hundeslagsmål på vej

Philip Christian Ulrich, der er udenrigsredaktør på Kongressen.com, mener, at rapporten vil skabe voldsom politisk debat.

- Justitsministeren skal bruge weekenden på at kigge på den her omfattende rapport, og så skal der leveres et resume, og her begynder så hundeslagsmålet i det politiske system, om hvilke konsekvenser, det skal have for Trump, siger han.

Demokraterne har indtil videre afstået fra at starte en rigsretssag mod Trump. Men selvom en siddende præsident ikke kan retsforfølges, kan rapporten alligevel få konsekvenser.

- Konsekvenserne af rapporten kan være, at vi får noget at vide, som er så moralsk skadeligt, at det vil give problemer for Trumps valgkamp, siger Philip Christian Ulrich.

Ud over de moralske omstændigheder kan rapporten give anledning til, at de demokratiske politikere starter yderligere undersøgelser.

Philip Christian Ulrich håber, at rapporten vil give svar på, om Donald Trump Junior eller Jared Kushner, der er Donald Trumps svigersøn, har været involveret i den russiske indblanding.

Desuden kan rapporten måske afkræfte eller give yderligere substans til teorierne om, at Donald Trump havde forretningsforbindelser i Rusland, der kunne afpresse Trump.

- Der er mange, der går rundt med sølvpapirshatten, så måske får vi endelig en afklaring på de teorier, siger Philip Christian Ulrich.

Det skriver medierne

The Washington Post skriver, at det er svært at gisne om, hvorvidt en rapport uden yderligere anklager kan skade præsidenten. Men avisen citerer en anonym embedsmand for at sige, at rapporten er 'omfattende'.

Trumps støtter har ifølge avisen modtaget nyheden med en forhåbning om, at han kan opnå retfærdighed.

- Hele præsidentens toårige periode har stået i skyggen af den her falske historie om russisk samarbejde, siger David Bossie, der er en af Trumps støtter til The Washington Post.

En person tæt på præsidenten har til CNN sagt følgende:

- Ingen anklager betyder, at vi klarede den, siger den anonyme person til CNN.

Ifølge CNN's Jim Acosta, kan rapporten stadig skabe stor politisk skade. For uanset hvad der kommer frem i de næste dage, vil det trække spor i de næste 20 måneder inden præsidentvalget i 2020.

Trump er tavs

Præsident Trump har, siden undersøgelsen begyndte, tweetet 71 gange, at der ikke var noget 'samarbejde'. Nylige meningsmålinger viser, at halvdelen af amerikanerne er enige med præsidenten i, at ruslandsundersøgelsen er en heksejagt. Den anden halvdel af befolkningen er derimod uenige.

Ifølge Trump Twitter Archive har han omtalt heksejagt 183 gange på Twitter og mange flere gange i taler.

Men ikke siden i mandags har Donald Trump omtalt rapporten.

'50% af amerikanerne er enige i, at Robert Muellers undersøgelse er en heksejagt. Meget få synes, at den er god nok. Det finder vi snart ud af?', skrev præsident Donald Trump senest på Twitter.