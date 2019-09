Trump erkender: Nævnte Biden i omstridt telefonsamtale

USA’s præsident, Donald Trump, erkender, at han nævnte tidligere vicepræsident Joe Biden under et telefonopkald med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij.

Trump afviser dog, at han i forbindelse med telefonsamtalen 25. juli skulle have misbrugt sin magt for at skade Joe Bidens kandidatur forud for præsidentvalget næste år.

- Vi havde en god og ærlig snak. Den handlede mest om lykønskninger, men også om korruption. Vi ønsker ikke at folk som Joe Biden og hans søn bidrager til den korruption, der allerede eksisterer i Ukraine, siger Trump ifølge New York Times.

Ifølge anonyme kilder skulle Trump under telefonsamtalen have lagt pres på Ukraines præsident i et forsøg på at grave snavs op om Biden.

Den tidligere vicepræsident og nuværende demokratiske præsidentkandidat, Joe Biden. Foto: Scott Olson/Getty Images/AFP

Demokraterne - med Joe Biden i spidsen - anklager Trump for magtmisbrug.

- At tale i telefon med en leder af en fremmed magt, som har brug for USA's hjælp, og så stille spørgsmål om mig og antyde ting. Det er skandaløst, siger Joe Biden, der er en mulig modkandidat til Trump ved præsidentvalget i 2020.

- Trump har gjort dette, fordi han ved, at jeg kan slå ham. Han misbruger sin magt og sin præsidentpost i et forsøg på at grave smuds frem om mig.

Ifølge de anonyme kilder har Trump også forsøgt at få Ukraine til at undersøge Joe Bidens søn, Hunter Biden, som for år tilbage samarbejdede med et ukrainsk energikonsortium.