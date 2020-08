Trump erkender: Spænder ben for brevstemmer

Donald Trump blokerer for penge til postvæsenet for at sabotere 'universal mail-in'

Donald Trump har erkendt, at han bevidst prøver at spolere muligheden for at brevstemme til det amerikanske valg.

Det gør han ved at holde penge tilbage fra den amerikanske postvæsen. Penge, de får brug for til at kunne håndtere brevstemmerne, når der skal vælges en ny præsident i novemer.

Det har han sagt torsdag morgen amerikansk tid på Fox Business, skriver flere medier, heriblandt AP og CNN.

Der er tale om en ekstra finansiering på 25 milliarder dollars til postvæsenet og 3,5 milliarder dollars til præsidentvalget, der kan bruges til at finansiere brevstemmer.

- De har brug for pengene for at postvæsenet kan fungere og kan håndtere alle de millioner og millioner af stemmesedler, siger Donald Trump.

Hvis de ikke fået pengene, vil det betyde, at: 'man ikke kan have universal mail-in voting, fordi de ikke er rustet til det'.

Frygter svindel

Lige præcis brevstemmer er noget, Donald Trump har kritiseret i månedsvis.

Helt konkret langer han især ud efter det såkaldte universal mail-in-system.

Universal mail-in et system, hvor folk vil kunne afgive deres stemme via post uden nogen særlig godkendelse. Årsagen er, at man frygter at sprede coronavirus, hvis alle skal møde op personligt.

Donald Trump hævder, at brevstemmerne åbner mulighed for massiv svindel, og han mener, at valgresultatet ved brevstemmerne vil blive det mest upræcise og bedrageriske i historien.

Det er der imidlertid ikke belæg for at sige.

Krænker rettigheder

Trumps udmelding møder kritik på de sociale medier, hvor han anklages for at fratage amerikanerne deres grundlæggende ret til at stemme sikkert under coronapandemien.

'Trump har denne morgen indrømmet, at han saboterer postvæsenet for at forhindre folk i at stemme sikkert med posten under en dødelig pandemi', skriver Hillary Clinton, der var Donald Trumps største konkurrent ved det sidste amerikanske præsidentvalg.

'Trump prøver bevidst at sabotere det (det amerikanske postvæsen, red.) for at vinde et valg. Det er bare endnu et eksempel på, hvordan Trump tror, at han er over loven', skriver David Cicilline, der sidder i konkressen for Rhode Island.