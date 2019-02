Trump får ny udfordrer

Den amerikanske senator Cory Booker fra New Jersey vil udfordre præsident Donald Trump til næste års valg.

Det annoncerer han i en video til sine politiske støtter, som han offentliggjorde fredag først på eftermiddagen dansk tid. I videoen opfordrer han til fællesskab i en nation, der oplever politisk splittelse.

- Jeg tror på, at vi kan bygge et land, hvor ingen bliver glemt, hvor ingen bliver efterladt. Hvor forældre kan sætte mad på bordet, hvor der er godt betalte job med gode fordele i alle nabolag, siger Booker i videoen.

- Hvor vores retssystem skaber sikkerhed i stedet for at smide børn ind bure og kister. Hvor vi ser vores lederes ansigt i fjernsynet og føler stolthed og ikke skam.

Dermed melder Cory Booker sig ind i et felt, der inkluderer tre andre senatorer, som også har meddelt deres kandidatur.

I oktober besøgte Booker både Iowa og New Hampshire, hvilket gav en tidligt indikation på, at han havde intentioner om at udfordre den siddende præsident.

Den 49-årige senator er tidligere borgmester i Newark. Siden 2013 har han været senator.