Trump fældes af egen retorik: - Hvis der er en mur foran dig, så...

Den verbale krig om grænsemuren mellem USA og Mexico har kastet førstnævnte ud i en lang budgetkrise, og der er umiddelbart opblødning på vej.

Præsident Donald Trump har truet med at indføre undtagelsestilstand for at trumfe sin grænsemur igennem, på trods af protester og advarsler fra både fjender og venner.

Muren skal holde ulovlige indvandrere ude, men nu viser det sig, at ingen andre end præsidenten selv tidligere har delt ud af gode råd, når det handler om at forcere en uoverkommelig mur.

- Giv aldrig nogensinde op! Hvis der er en betonmur foran dig, så går du gennem den, over den, rundt om den, bare du kommer oven på den anden side af muren, lød det fra Donald Trump i 2004, da han holdt en translokationstale for eleverne på Wagner College i staten New York.

Se et uddrag af talen over artiklen.

Ifølge The Guardian modtog Trump i den forbindelse en æres-doktorgrad. Den blev tildelt 'ikke kun for hans kærlighedsaffære med de højeste, de bedste, de mest luksuriøse, de rige og berømte', men også for hans 'ringeagt overfor sløseri, ubeslutsomhed, inkompetence og dumhed', skriver Forbes ifølge The Guardian.

Sidenhen er stemningen på Wagner College dog blevet vendt mod Trump, og der er blevet rejst krav om at fratage ham titlen.