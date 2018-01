Trump-fanatikerne: I aften danser de på Hillarys grav

Et år er gået.

Et hæsblæsende, hårrejsende, halsbrækkende år gennem amerikansk politik. Fra fyringerne i Det Hvide Hus til truslerne om atomkrig til nedlukningen af store dele af den offentlige sektor i USA så sent som lørdag.

Kort efter valgsejren i 2016 samlede demonstranter sig foran Donald Trumps hovedkvarter, Trump Tower, i New York, som måtte beskyttes af svært bevæbnet politi. Splittelsen i USA blev på få timer gjort håndgribelig. Fra Trump-fans i 'Det Glemte USA' til de forfærdede liberale i storbyerne. Foto: Linda Henriksen

Et år med Donald Trump.

Men selvom de første 365 dage med Amerikas 45. præsident på disse breddegrader mest af alt fremtvinger hovedrysten, aftvinger de i ’det glemte USA’, hvor Trump sikrede sin chok-sejr, respekt.

Ekstra Bladet har talt med de amerikanere, vi besøgte i november 2016 i svingstaten Pennsylvania. En stat, som var instrumental i puslespillet af valgmænd, der sikrede Trump sejren.

Her i byen Gettysburg, der er kendt fra det blodigste slag i den amerikanske borgerkrig, var ingen i tvivl om, at Trump ville vinde.

Håne-fest

Og spørger man på årsdagen for Trumps indsættelse den lokale, republikanske kredsformand, Elizabeth Hower, er milliardær-præsidentens indsats mere end godkendt.

- I aften skal vi holde ’Deplorable Party’ (et hånligt spil på Hillary Clintons nedsættende term fra valgkampen, red.). Vi skal fejre Trumps indsættelse for et år siden. Og vi er mere end glade for alt det, Trump har nået ind til videre, siger 71-årige Elizabeth Hower til Ekstra Bladet.

Elizabeth Hower er kredsformand i borgerkrigs-byen Gettysburg. I aftes fejrede hun Hillary Clintons nederlag ved en et-årsfejring af Trump. I dag er hun lykkelig for at være sluppet af med karrierepolitikerne i Det Hvide Hus. Foto: Linda Johansen

Som præsidenten gør det, fokuserer også de loyale Trump-disciple stadig i høj grad på sejren over den politiske maskine Hillary Clinton. I manges øjne ses det som en afgørende sejr over generationer af karrierepolitikere og deres brudte løfter.

Håne-festen mod Hillary skal faktisk ses mindst lige så meget som en dans på Clinton-klanens politiske gravsten som en fejring af Trump, siger siger Zack Miller, lokal republikansk partisoldat fra nabobyen Harrisburg, til Ekstra Bladet:

- Vi fejrer, at Hillary ikke har siddet i et år. Mindst lige så meget, som vi fejrer, at Trump har. Vi fejrer, at hun og hendes klasse er væk. Glemt af amerikanerne. Vi danser lige så meget over hendes nederlag som over vores triumf.

Igen i 2020

I det ’glemte’ Pennsylvania føler borgerne sig i trygge hænder, selvom Donald Trump ind til videre faktisk har haft stærkt begrænset held til at omsætte sine mange valgløfter til egentlig lov.

- Men han har givet os en kærkommen skattereform, en ny højesteretsdommer, Mr. Gorsuch, droppet regeltyranniet mod virksomheder og slået hårdt ned på illegal indvandring. Og derudover er straffen for ikke at have sundhedsforsikring (en del af Obamas sundhedsreform red.) droppet. Det betyder så meget, siger Elizabeth Hower.

Og netop det faktum, at Trump ligner en, der arbejder for sine valgløfter trods stærkt svigtende suscces, gør, at han ind til videre kan regne med de ellers nototiske svingvælgere i Pennsylvania, fortæller både Zack Schmidt og Elizabeth Hower.

Trump Tower i New York efter valget i 2016. Foto: Linda Johansen

- Jeg ser ingen, der ikke støtter Donald Trump nu, men gjorde det før valget. Vi kommer til at stemme på ham igen i 2020, lyder spådommen fra Zack Miller.

Særligt et faktum spiller til Donald Trumps fordel i den forudsigelse. Forholdet til medierne.

Dropper medier

Ifølge Gettysburg-kredsformanden benytter de fleste lokale republikanere sig slet ikke af almindelige mainstream-medier længere.

- Jeg har været involveret i politik siden 1979 og har aldrig - som i aldrig - set kritik på det niveau, Trump skal udstå fra medierne. Det er konstant og ustoppeligt. Og uretfærdigt. Vi er nået punktet, hvor vi ikke ser tv længere, lyder det fra Elizabeth Hower blot få dage efter, at Donald Trump ’ærede’ amerikanske medier med ’Fake News’-priser.

- Vi lægger ikke mærke til historier i medierne længere. Og vi stoler ikke på noget af det, da de er blevet udstillet som løgnere, siger Elizabeth Hower.'

Pinlige tweets

Der er dog et element, der irriterer Trump-tilhængerne i Pennsylvania: Præsidentens evindelige tweets, der strækker sig fra det tåkrummende til det decideret ydmygende.

- Nogle af os er ikke så glade for hans tweets, siger Elizabeth Hower, som dog alligevel ikke kan få sig selv til at kritisere præsidenten i alt for hårde vendinger.

- Vi anerkender, at han arbejder for os hele tiden.

Zach Brillhart taler med en vælger forud for valget i november 2016. I dag er han overordnet glad for præsident Trump, men træt af præsidentens tweets. Foto: Linda Johansen

Anderledes kritisk er 21-årige Zach Brillhart, som Ekstra Bladet mødte under en hvervekampagne for republikanerne i Gettysburg forud for valget.

- Han bliver ved med at tale uden at tænke. Pressen lever af disse tankeløse udtalelser. Og præsident Trump hjælper ikke ham selv med sine tweets. Det ydmyger os; hans følgere. Præsidenten har givet sine kritikere meget at snakke om. Men det gode vejer tungere end hans fejltagelser, siger den unge republikaner.

21-årige Zach Brillhart var på gaden i Gettysburg for at hverve de sidste stemmer til Trump, da Ekstra Bladet mødte ham i 2016. Han er valgt ind i nabobyens lokaludvalg som den yngste nogensinde. Her forsøger han at overbevise en vælger. Det er ikke nødvendigt. De fleste her på Confederate Avenue bakkede op om Trump og stemte på præsidenten. Foto: Linda Johansen

