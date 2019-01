Trump fik besøg af sportsfolk – og gik amok i fastfood

USA’s præsident, Donald Trump, har aldrig lagt skjul på, at han elsker fastfood.

Menuen lå derfor lige for, da han mandag inviterede football-holdet Clemson Tigers til Det Hvide Hus for at fejre deres mesterskab i den nationale college-turnering.

- Jeg regner ikke med, at I spiser salat, lyder det fra Trump, der havde bestilt hundredvis af burgere og fritter til det fuldvoksne atleter.

En tjener i Det Hvide Hus placerer chicken nuggets from McDonald's på en sølvbakke. Foto: AFP

Trump havde oven i købet betalt for maden af egen lomme, skriver Associated Press.

- Vi bestilte amerikansk fastfood, betalt af mig. Masser af hamburgere, masser af pizza, siger han.

Fastfooden, der blandt andet blev leveret af Wendy's, McDonald's og Burger King, blev serveret på sølvfade med det præsidentielle emblem.

Det er anden gang, at Clemson Tigers besøger Det Hvide Hus, siden Trump blev præsident. The Tigers blev også mestre i 2017.

Det er anden gang i træk, at football-holdet fra Clemson vinder mesterskabet. Foto: AFP

Fritter serveret med det præsidentielle emblem. Foto: AFP

