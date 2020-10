Trump flyttet til militærhospital

Den amerikanske præsident Donald Trump er ifølge nyhedsbureauet AP blevet indlagt på et militærhospital

Den amerikanske præsident Donald Trump er ifølge adskillige internationale nyhedsbureauer blevet bragt til militærhospitalet Walter Reed Military Medical Center i Washington.

Nyhedsbureauet AP citerer pressesekretær i Det Hvide Hus Kayleigh McEnany for at oplyse, at Donald Trump skal blive på hospitalet nogle dage efter råd fra sine læger.

Det Hvide Hus oplyser, at indlæggelsen sker som følge af 'særlig stor forsigtighed' og at præsidenten 'vil fortsætte sit arbejde fra præsidentkontorerne på hospitalet de næste par dage'.

Ifølge New York Times, der har kilder tæt på præsidenten, er Donald Trumps symptomer lige nu mild feber, hoste og udmattethed.

Alligevel siger Kayleigh McEnany, at Trump fredagen igennem har fortsat sit arbejde.

Tweetede om sygdom

Tidligere fredag tweetede præsidenten, at han og hustruen Melania Trump var blevet smittet med coronavirus.

Her manede præsidenten til ro.

Sender dommedagsfly i luften

I kampen mod sygdommen har Trumps læger givet ham en antistofcocktail fra biotekvirksomheden Regeneron.

Eksperimentel behandling

Behandlingen skulle ifølge Trumps livlæge Sean Conley være forløbet uproblematisk.

- Denne eftermiddag (lokal tid, red.) er præsidenten fortsat træt, men ved godt mod, skriver Sean Conley.

Ifølge flere medier - blandt andet New York Times- betegnes antistofbehandlingen som 'eksperimentel'.

Donald Trump skulle yderligere have modtaget zink, D-vitamin og aspirin i sin behandling.

Biden i offensiven

Donald Trumps modstander ved det kommende præsidentvalg er ikke sen til at udnytte Trumps sygdom til sin egen fordel.

Ved et vælger møde i delstaten Michigan fredag lød det fra Joe Biden, at præsident Donald Trumps coronavirus-diagnose viser, hvor vigtigt det er at tage pandemien alvorligt.

Samtidig, lød det ifølge Reuters fra Biden, er det vigtigere at bære mundbind end at være en 'hård fyr'.

Som følge af sygdomsudbruddet er alle Donald Trumps planlagte vælgermøder aflyst, mens man undersøger mulighederne for at afholde hele eller dele af dem digitalt.