Trump før valggyser: - Kæmp som bare fanden!

Tirsdagens valg i Georgia kan afgøre kursen for en hel generation, lyder det fra Joe Biden. Samtidig kæmper Trump for at undgå det totale nederlag

Tirsdag har fundamental betydning for USA i de kommende fire år.

I Georgia er der nemlig omvalg om de to pladser, som delstaten har i Senatet. Vinder Demokraterne begge pladser, vil USA's 46. præsident, Joe Biden, og hans parti have absolut flertal i begge kamre i Kongressen.

I så fald vil Republikanerne ikke være i stand til at nedstemme præsidentens politik. Derfor hviler amerikanernes øjne i dag på Georgia, hvor Trump kan lide det totale nederlag på vej ud af Det Hvide Hus.

Den må han gerne vinde

Sådan fungerer Kongressen Kongressen i USA er en kompleks størrelse. - Kongressen består af to kamre, hvor der skal være flertal for at gennemføre lovgivning i USA. Det ene hedder Senatet og har 100 medlemmer. Her er der to medlemmer fra hver stat, og hvert medlem sidder i seks år. - Ikke alle medlemmer skal på valg samtidig. Hvert andet år er cirka en tredjedel på valg. Det andet kammer hedder Repræsentanternes Hus. Her sidder 435 medlemmer, der er valgt i valgkredse rundt om i landet. - Staterne har et forskelligt antal valgkredse, alt efter hvor mange indbyggere der er i den pågældende stat. Antallet af valgkredse tildeles efter en folketælling, der finder sted hvert tiende år. Der vælges et medlem fra hver valgkreds, og det medlem skal på valg hvert andet år. - Forud for valgene til Kongressen i 2020 havde Demokraterne et flertal i Repræsentanternes Hus, mens Republikanerne har et flertal i Senatet. - Georgia er sidste og afgørende valg for, hvem der har flertallet i Senatet. Her skal vælgere stemme 5. januar 2021. Vinder demokraterne begge sæder, har de sikret sig flertal i begge kamre i Kongressen, og Joe Biden vil have meget lettere ved at genemføre sin politik. Vis mere Luk

Trump kæmper videre

For vinder Demokraterne begge pladser i Georgia, er fordelingen i Senatet 50 til hvert parti, og så er det den siddende vicepræsident, der som præsident for Senatet afgør stemmeligheden.

Og fra 20. januar er vicepræsidenten i USA den demokratiske Kamala Harris.

En torn i øjet på Donald Trump, der 15 dage før sin magtoverdragelse kæmper en brag kamp for, at Republikanerne ikke skal være handlingslammede de næste fire år.

- Vi vil kæmpe som bare fanden for, at Demokraterne ikke tager Senatet og Det Hvide Hus, sagde Trump ifølge The Guardian mandag aften lokal tid under et rally i Dalton, tæt på delstatshovedstaden Atlanta.

- Hvis du vil sende et stærkt budskab til de magtfulde kræfter, som forsøger at styre din skæbne, så gå ud og stem i morgen på Kelly Loeffler og David Perdue (de to republikanske kandidater i Georgia, red.), lød det videre fra Trump.

Samtidig understregede Trump med henvisning til omfattende valgsnyd, at han fortsat ikke anerkender valgresultatet ved præsidentvalget.

Kursen for en generation

En sejr i Georgia vil gøre livet en del nemmere for Joe Biden, da han i forvejen har flertallet i Repræsentanternes Hus, og dermed lettere kan gennemføre politiske projekter i Kongressen.

Det pointerede Biden også på et vælgermøde mandag aften lokal tid. Her sagde den kommende præsident, at vælgerne i Georgia har magten til at sætte kursen for den næste generation.

- Folkens, det er nu. Det er nu. Det er et nyt år, og i morgen (tirsdag, red.) kan være en ny dag for Atlanta, for Georgia og for hele USA, sagde Biden på et drive-in-vælgermøde i Georgias delstatshovedstad, Atlanta, ifølge nyhedsbureauet AP.

- I modsætning til et hvilket som helst andet tidspunkt i min politiske karriere kan én stat - én stat - sætte kursen for ikke bare de næste fire år, men for den næste generation, sagde han videre.

Der er omvalg i Georgia 5. januar, fordi ingen af kandidaterne til valget i november 2020 fik de fornødne 50 procent.