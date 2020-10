Trump forlod hospitalet: Rev mundbind af sekundet han var hjemme

Donald Trump er blevet udskrevet fra militærhospitalet Walter Reed Medical Centre i Bethesda, Maryland.

Han forlod stedet velklædt i jakkesæt, slips og mundbind.

Inden han forlod stedet knyttede han sejrende sin næve og sendte en tommel op til fotograferne. Han havde dog ikke i sinde at tale med pressen, som han gik lige forbi.

- Tror du, at du kunne bliver en super-spreder, hr. præsident?, spurgte en journalist fra Yahoo.

Det svarede han ikke på, men rystede i stedet let på hovedet.

Præsidenten gav en tommel op inden han satte sig ind i bilen. Foto: Jonathan Ernst/Reuters

På pladsen foran hospitalet stod en helikopter klar til at flyve præsidenten hjem til Det Hvide Hus.

I det sekund præsidenten ankom til Det Hvide Hus, tog han meget symbolsk mundbindet af på balkonen, stoppede det godt ned i lommen, hævede to tomler til fotograferne og gjorde honør.

Her rettede han på tøjet og stillede sig klar til at få taget billeder.

Det sker, selvom han stadig har coronavirus, ligesom flere og flere af hans nærmeste bliver testet positive.

Sådan så det ud, da præsidenten havde fjernet sit mundbind og stod klar for fotograferne. Win McNamee/Getty Images

Uro foran hospitalet

Rundt om hospitalet har der i timerne op til præsidentens udskrivelse været stort opbud af både støtter og demonstranter.

Politiet har arbejdet hårdt på at holde menneskemængderne i ro.

Få minutter inden præsidenten forlod hospitalet tweetede han, at han vil være tilbage kampagneruten igen.

Der har været massivt fremmøde af Trump-støtter foran Walter Reed-hospitalet. Foto: Cyril Julien/AFP

Lægerne bekymrede

Tidligere mandag holdt præsidentens lægestab et pressemøde.

Her fortalte de, at præsidenten er i bedring, men at de stadig er bekymrede for hans tilstand.

Lægerne, anført af Sean Conley, bakkede op om præsidentens udskrivelse og forsikrede, at det var forsvarligt at sende ham hjem til Det Hvide Hus.

Flere journalister spurgte ved pressemødet ind til, hvad lægerne mener om det tweet, præsidenten mandag udsendte, hvor han kalder coronavirussen ufarlig.

Her skrev han: 'I skal ikke være bange for coronavirus. Lad den ikke dominere jeres liv'.

Det ville lægerne ikke svare på.

- Jeg vil ikke kommentere på, hvad præsidenten synes, sagde læge Sean Conley hurtigt, inden han sendte ordet videre til den næste journalist.

En mand klædt som 'døden' går foran den store gruppe Trump-støtter ved Walter Reed-hospitalet. Foto: Olivier Douliery

Behandlingen fortsætter hjemme

Donald Trump blev fløjet til militærhospitalet fredag.

Her har han modtaget behandling for coronavirus i form af medikamentet Remdesivir, som han har fået tre gange. Inden udskrivelsen skulle han have medicinen en fjerde gang, ligesom han også skal have det igen, når han er tilbage i Det Hvide Hus.

Lægerne forklarede på pressemødet, at det er procedure at udskrive coronapatienter fra hospitalet, så snart det kan lade sig gøre. Der er nemlig stor risiko for smitte på hospitalet sammenlignet med i hjemmet.