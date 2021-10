Trump fortalte om stort overskud: Sandheden var en helt anden

Når den tidligere amerikanske præsident Donald Trump har skullet fortælle om sit hotel i Washington, D.C., har det været med en fortælling om, at forretningen gik forrygende, og at hotellet tjente masser af penge.

Det har dog vist sig at forholde sig lige modsat.

Det viser dokumenter fra en komité nedsat af Repræsentanternes Hus ifølge flere medier, heriblandt CNN.

Over en årrække på fire år formåede hotellet nemlig at opbygge et underskud på mere end 70 millioner dollars, svarende til omkring 450 millioner danske kroner.

Økonomien i Donald Trumps selskaber er før blevet undersøgt, men det er første gang, at der er blevet fremlagt dokumentation offentligt.

Trump International Hotel i Washington er et femstjernet hotel, men økonomien fortjener tilsyneladende ikke så mange stjerner. Arkivfoto: Julio Cortez/AFP/Ritzau Scanpix

Fortalte kun om indtægter

Hotellet havde i løbet af den periode, Donald Trump var præsident, en indtægt på mere end 156 millioner dollars, eller godt en milliard kroner, men hotellet fik altså et dundrende underskud og var nødt til at låne 27 millioner dollars fra et af Donald Trumps holding-selskaber, DJT Holdings LLC.

Ud af de 27 millioner blev mere end 24 millioner ikke betalt tilbage.

I offentligheden var det kun selve omsætningen, der blev fremlagt, mens underskuddet i hotellet altså blev holdt skjult, og lånet til hotellet blev også holdt skjult, ifølge dokumenterne fra kommissionen.

Ifølge CNBC er det uvist, hvorvidt Trump har overtrådt lovgivningen ved ikke at give korrekte oplysninger om virksomhederne.

Flere medier har forsøgt at få en kommentar fra Trumps organisation, men foreløbig uden held.

Sidste år kaldte Trump det 'fake news', da New York Times afslørede, at Trump praktisk talt ikke havde betalt indkomstskat i 15 år.