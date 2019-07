Trump fortsætter angreb: - Send hende tilbage

Donald Trump og hans tilhængere har fyret yderligere op under en strid med fire kvindelige kongresmedlemmer, som den amerikanske præsident har opfordret til at 'rejse hjem'.

Det skete onsdag aften under et vælgermøde i Greenville, North Carolina, hvor Trump nævnte en af de fire kvinder, Ilhan Omar, hvilket fik de mange tilhængere til bryde ud i kor:

- Send hende tilbage, send hende tilbage, send hende tilbage.

Ilhan Omar, 37, er muslim og født i Somalia. Hun kom til USA som flygtning i 1997 og blev som barn amerikansk statsborger.

Tilhængere af Donald Trump klapper under et vælgermøde i North Carolina. Foto: AFP

Foto: Reuters

Striden mellem de fire kvinder og Trump opstod, da præsidenten søndag tweetede, at fire demokratiske kongreskvinder skulle tage hjem, hvor de kommer fra. Tre af kvinderne er født i USA.

Alle fire kvinder, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley og Rashida Tlaib, er ikke-hvide og nyvalgte til Kongressen.

Trump kritiserede under vælgermødet Ilhan Omar for at være antiamerikansk og antisemitisk.

Blandt andet sagde Trump, at Ilhan Omar har 'talt dårligt om modige amerikanere, der forsøger at opretholde fred i Somalia', ligesom at hun angiveligt 'ser ned med foragt på hårdtarbejdende amerikanere'.

Rigsretssag

Vælgermødet i North Carolina fandt sted få timer efter, at en resolution, der skulle føre til rigsretssag mod Trump, blev nedstemt i Repræsentanternes Hus.

Donald Trump har opfordret fire folkevalgte demokrater til at rejse hjem. Tre ud af fire er født i USA. Foto: Reuters

En demonstrant bliver fjernet fra vælgermødet, efter at han afbrød Trumps tale. Foto: Reuters

Teksten til resolutionen var affødt af Trumps tweet om de fire kvinder.

- Vi fordømmer kraftigt præsident Donald Trumps racistiske kommentarer, der har legitimeret og forøget frygten for og hadet mod nye amerikanere og farvede personer.

Resolutionen blev forkastet med stemmerne 332 mod 95, skriver nyhedsbureauet Associated Press.

