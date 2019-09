Trump går i kamp mod e-cigaretter med smag

Det skal være slut med e-cigaretter, der smager af slik, frugt og energidrik, hvis det står til Præsident Donald Trumps administration.

Det fortæller Alex Azar, der er USA's sundhedsminister på et pressemøde, skriver The Washington Post. Det er, hvad der svarer til fødevarestyrelsen, som skal 'rydde markedet for e-cigaretter med smag,' er der blevet sagt på pressemødet.

Udmeldingen kommer efter, at antallet af unge brugere af e-cigaretter er eksploderet den seneste tid.

- Vi kan ikke bare se til, mens folk bliver syge. Og vi kan ikke have, at det går ud over vores børn, sagde præsidenten og tilføjede, at førstedamen også var meget investeret i problemet.

Speciel tilladelse

Sundhedsminister Alex Azar kunne fortælle på pressemødet, at der i løbet af de næste uger vil igangsat en plan, som vil være i effekt 30 dage, efter den er offentliggjort.

Som udgangspunkt vil de fleste e-cigaretter med smag blive fjernet fra markedet, hvorefter de kan søge om en speciel tilladelse for at få adgang igen.

Den nye politik vil ikke omfatte e-cigaretprodukter, der smager af tobak.