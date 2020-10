Trump går i karantæne efter smitte hos nær rådgiver

USA's præsident, Donald Trump, og førstedame Melania Trump går i karantæne, efter at en af præsidentens nære rådgivere er blevet testet positiv for coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Præsidenten selv afventer nu en test, som han regner med at få svar på senest fredag lokal tid. (Danmark er seks timer foran Washingon D.C., red.).

- Førstedamen og jeg venter på vores testresultater. I mellemtiden begynder vi vores karantæneproces, skriver Trump på Twitter.

Det er uklart, om karantænen får konsekvenser i de kommende ugers slutspurt inden valget 3. november, og om Trump vil gå ud af karantæne med det samme, hvis han kan fremvise en negativ test.

Rådgiver smittet

Den coronasmittede er rådgiveren Hope Hicks, som ifølge nyhedsbureauet Bloomberg blandt andet har rejst med præsidenten på flyet Air Force One til og fra en præsidentdebat i Cleveland, Ohio, tirsdag.

Hicks var også med til præsidentens vælgermøde onsdag i Minnesota.

Hope Hicks har ifølge personer tæt på hende symptomer. Hun fik det tilsyneladende dårligt på vej tilbage fra Minnesota onsdag og kom herefter i karantæne på Air Force One. Torsdag blev hun testet positiv.

- Hope Hicks, der har arbejdet så hårdt uden at tage blot en lille pause, er netop blevet testet positiv for coronavirus. Forfærdeligt!, skriver Trump på Twitter.

Ifølge en udtalelse fra talsmand for Det Hvide Hus Judd Deere forsøger man løbende at mindske smittefaren for præsidenten, når han er ude at rejse.

- Præsidenten tager både sin egen, alle medarbejderes og det amerikanske folks sundhed og sikkerhed meget alvorlig, står der i udtalelsen ifølge Bloomberg.

Andre smittet

Hicks er den seneste person i kredsen af folk omkring Trump, der er bekræftet smittet med virusset.

Tidligere har blandt andre USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Robert O’Brien, været smittet - og senere raskmeldt. Men få har ifølge Bloomberg tilbragt så meget tid med præsidenten, som Hope Hicks har.

Hicks begyndte at arbejde i Trumps stab under valgkampen i 2016. Hun har blandt andet været kommunikationschef i Det Hvide Hus. Tidligere i år vendte hun tilbage til Det Hvide Hus efter en overgang at have været ansat i den private sektor.

Trump selv testes ofte for coronavirus, og både ansatte i Det Hvide Hus og folk i pressekorpset testes dagligt.

