Torsdag iværksatte embedsværket i det amerikanske finansministerium nye sanktioner rettet mod Nordkorea.

Fredag har Donald Trump trukket dem tilbage.

Mens præsidenter normalt har tillid til embedsværket og lader dem udføre den slags opgaver, har Trump altså vurderet, at der ikke var nogen grund til yderligere sanktioner mod diktaturstaten.

- Det blev i dag annonceret af finansministeriet, at yderligere omfattende sanktioner ville blive føjet til de allerede eksisterende sanktioner mod Nordkorea. Jeg har beordret, at de yderligere sanktioner bliver trukket tilbage!, skriver Donald Trump på Twitter.

Ifølge New York Times var de nye sanktioner rettet mod to kinesiske shipping-firmaer, som skulle have hjulpet Nordkorea med at omgå internationale sanktioner. Det er de første nye sanktioner siden slutningen af 2018, men nu bliver de altså ikke til noget alligevel.

Ifølge Det Hvide Hus' pressetalsmand, Sarah Sanders, var Trumps beslutning en tjeneste mod Kim Jong-un.

- Præsident Trump kan godt lide formand Kim, og han tror ikke, disse sanktioner vil blive nødvendige, siger hun ifølge New York Times.

Avisen har forsøgt at få en kommentar fra finansministeriets talsmand, Tony Sayeh, men han er ikke vendt tilbage.

På trods af at mødet mellem Donald Trump og Kim Jong-un i sidste måned ikke førte til nogen aftale, har Trump flere gange siden ros Kim Jong-un, og han forsikrer, at der stadig er et godt forhold imellem de to lande.