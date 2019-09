Trump går Twitter-amok: - Heksejagt-affald

Få minutter efter Kongres-lederen Nancy Pelosi havde meddelt, at man vil indlede en rigsretsproces mod præsident Donald Trump, kom reaktionen på Twitter.

- Sådan en vigtig dag i FN, så meget arbejde og så meget succes, og så måtte Demokraterne bevidst ødelægge det og nedgøre det med en breaking news heksejagt-affald. Så dårligt for vores land!

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Kort efter fulgte yderligere et par tweets.

- Pelosi, Nadler, Schiff og, selvfølgelig, Maxine Waters! Det er utroligt! skriver Trump med henvisning til nogle af de ledende demokrater i Kongressen.

Pelosi, Nadler, Schiff and, of course, Maxine Waters! Can you believe this? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Trump beskyldes for at have presset Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, i et forsøg på at få snavs om tidligere vicepræsident Joe Biden, der er blandt favoritterne til at blive Trumps udfordrer ved det kommende præsidentvalg.

USA's præsident Donald Trump. Foto: Reuters

I et efterfølgende tweet beklager Trump sig over, at demokraterne endnu ikke har set et udskrift af opkaldet mellem ham og Ukraines præsident.

- De har ikke engang set udskriften af telefonsamtalen. En total heksejagt!

They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Til sidst skriver præsidenten kort og godt, at han bliver udsat for chikane:

- PRESIDENTIAL HARASSMENT!

PRESIDENTIAL HARASSMENT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Whistleblower

Nancy Pelosi meddelte sent tirsdag aften dansk tid, at der bør sættes gang i en efterforskning for at finde ud af, om der kan rejses en rigsretssag mod præsidenten.

- I dag annoncerer jeg, at Repræsentanternes Hus indleder en officiel rigsretssagsundersøgelse, siger Pelosi på et pressemøde.

Demokraternes førstekvinde, Nancy Pelosi. Foto: AFP

FAKTA: Rigsretssag: Processen frem mod en rigsretssag er lang og indebærer flere politiske risici. Begge de store partier er således ved at gøre klar til næste års præsidentvalg. Næste skridt mod en egentlig sag vil ifølge nyhedsbureauet AFP normalt være, at et udvalg i Repræsentanternes Hus får til opgave at indsamle beviser mod præsidenten. Hvis der vurderes at være grundlag for en sag, vil det efter en række skridt i sidste ende være Senatet, der skal dømme præsidenten med to tredjedeles flertal. Her har Trumps parti, Republikanerne, flertal.

Ukraine-sagen kom frem i sidste uge, da avisen Wall Street Journal skrev, at en whistleblower havde kendskab til en telefonsamtale mellem Trump og Zelenskij.

Trump skulle ifølge amerikanske medier angiveligt have bedt den ukrainske leder om at grave belastende oplysninger frem om Biden og hans søn, Hunter.

Hunter Biden var bestyrelsesmedlem i et ukrainsk energiselskab, mens Biden var præsident Barack Obamas vicepræsident.

Trump har bekræftet, at denne telefonsamtale fandt sted, og at Joe Biden blev nævnt. Det Hvide Hus offentliggør onsdag en udskrift af samtalen.

Trump har også bekræftet, at han på daværende tidspunkt havde tilbageholdt over en 250 millioner dollar, som skulle være overført til Ukraine i militærbistand. Men han afviser, at det skulle være for at presse Ukraines præsident.