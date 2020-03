Trump giver journalist møgfald for at spørge til virusbudskab

USA's præsident, Donald Trump, kaldte fredag NBC News' udsendte en 'forfærdelig journalist', da han spurgte præsidenten, hvad han ville sige til amerikanere, som er bange for coronavirusset.

Under det daglige pressemøde i Det Hvide Hus blev Trump og regeringens ekspert spurgt, om en velkendt malariamedicin kunne bruges i forbindelse med viruspandemien.

Da der ikke blev svaret klart på spørgsmålet, spurgte Peter Alexander fra NBC, om diskussionen om den potentielt brugbare medicin gav folk falsk håb.

Han spurgte ligeledes præsidenten, hvad hans budskab er til amerikanere, som er bange for virusset.

- Jeg vil sige, at du er en forfærdelig journalist. Det er, hvad jeg vil sige. Jeg synes, at det er et grimt spørgsmål. Jeg synes, at det er et meget dårligt signal, du sender til det amerikanske folk.

- De søger svar, og de søger håb. Og du driver sensationsjournalistik, sagde Trump, hvorefter han blandt andet sagde til Peter Alexander, at han 'burde skamme sig'.

CNN's nyhedsvært John King mener, at det var en forkastelig reaktion fra præsidenten på et helt legitimt spørgsmål til en leder i krisetider.

Da vicepræsident Mike Pence fik samme spørgsmål, svarede Pence, at han ville sige til amerikanerne, at de må holde nøje øje med situationen.

Selv om risikoen for at få sygdommen Covid-19 er lav, så må alle amerikanere nu samarbejde for at holde landet trygt, påpegede Pence.

Peter Alexander blev tydeligvis forbløffet over Trumps reaktion og sagde efterfølgende, at han troede, at han gav præsidenten en mulighed for at give befolkningen en betryggende udtalelse om situationen.

- Jeg mener, at det, han sagde, afslører en frustration - måske endda en nervøsitet omkring hans politiske udsigter i en situation, som er svær at holde under kontrol, siger Peter Alexander til MSNBC.

Trumps voldsomme reaktion på pressemødet fredag i Det Hvide Hus blev sendt direkte på blandt andet ABC, CBS, NBC, Fox, CNN, MSNBC og Fox News.