Trump giver ordre om at holde fangelejr i Guantanamo åben

USA's præsident, Donald Trump, underskrev tirsdag et dekret, der skal sikre, at den omstridte fangelejr i Guantanamo Bay på Cuba skal forblive åben.

Dermed gør præsidenten op med sin forgænger Barack Obamas løfte om at lukke basen, der har genereret stor international fordømmelse, siden den blev etableret i 2002.

I sin første State of the Union-tale natten til onsdag sagde Donald Trump, at han vil leve op til sit valgløfte om at holde fangelejren åben.

- Jeg har lige underskrevet et dekret, der beordrer forsvarsminister Mattis til at revurdere vores militære tilbageholdelsespolitik og holde vores faciliteter i Guantanamo Bay åbne, siger præsidenten.

Ordren åbner for, at det amerikanske militær kan sende flere fanger til basen. Den lægger i øvrigt op til, at mistænkte fra den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) kan blive sendt til lejren.

Den tidligere præsident Barack Obama underskrev på sin første dag i Det Hvide Hus i 2009 en ordre om at lukke basen inden for et år.

Hans bestræbelser på at lukke lejren blev dog afsporet - fortrinsvist af den republikanske opposition i Kongressen.

Obama måtte derfor nøjes med at reducere antallet af indsatte fra 242 til 41 i løbet af sine otte år i Det Hvide Hus.

Fangelejren blev etableret i 2002 under George W. Bushs administration. Den var tiltænkt udenlandske formodede terrorister efter angrebet mod World Trade Center 11. september 2001.

Som præsidentkandidat lovede Donald Trump, at han ville "fylde fængslet med "skiderikker" (bad dudes).

- Vi har tidligere på tåbelig vis løsladt hundredvis af farlige terrorister for dernæst at møde dem på slagmarken, inklusive IS-lederen al-Baghdadi, som vi fangede, og som vi løsladte, siger Donald Trump med henvisning til Abu Bakr al-Baghdadi, der står i spidsen for IS.