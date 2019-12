Trump håner Nordkorea: Kom bare an

USA's præsident, Donald Trump, affejer advarslen fra Nordkoreas leder, Kim Jong-un, om en "julegave", hvis USA ikke gør indrømmelser.

Både amerikanske og asiatiske iagttagere forventer, at det kan være en ny våbentest.

Trump siger tirsdag i en udtalelse til journalister, at USA "vil tage sig af det".

- Vi finder ud af, hvad overraskelsen er, og vi vil tage os af det på meget succesfuld vis, siger præsidenten udenfor sit feriested Mar-a-Lago i Florida, hvor han tilbringer julen.

Han tilføjer ifølge nyhedsbureauet Reuters, at den varslede julegave fra Kim Jong-un måske er en "rar gave".

- Måske er det en gave, hvor han sender mig en smuk vase, siger Trump med et glimt i øjet.

Samtidig har Kina, Japan og Sydkorea tirsdag holdt topmøde i byen Chengdu for at drøfte truslen fra Nordkorea.

Efter mødet opfordrede de asiatiske lande til, at forhandlingerne genoptages mellem USA og Nordkorea.

Dialogen har været så godt som ikkeeksisterende, siden det andet topmøde mellem Trump og Kim Jong-un fejlede i begyndelsen af året.

Japans premierminister, Shinzo Abe, siger, at et nært sikkerhedssamarbejde med USA er "utroligt vigtigt" i spørgsmålet om Nordkorea.

Han fordømmer i samme ombæring Nordkoreas seneste missiltest, som han kalder "en alvorlig trussel" for den regionale sikkerhed, skriver nyhedsbureauet Yonhap.

Nordkoreanerne anklager amerikanerne for at trække processen i langdrag og for ikke at imødekomme Nordkorea og ophæve sanktioner.