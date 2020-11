Trump hævder i senatshøring at han vandt i Pennsylvania

En trodsig præsident Donald Trump var onsdag igennem på telefon til en senatshøring i Pennsylvania om det valg, som han fortsat hævder at have vundet.

Han fastholder, at der er foregået omfattende valgsvindel. Der var 'flere stemmer end vælgere' i nogle stater, sagde han ifølge tv-stationen Sky News.

Pennsylvania er en af de delstater, hvor Trump og hans advokater har gjort indsigelser mod resultatet af USA's præsidentvalg.

- Demokraterne tabte dette valg. Det var et svindelpræget valg, siger Trump i opkaldet.

Det fremgår af en video, han selv har lagt på sin Twitter-profil.

Samtidig siger han, at ”dette valg skal vendes”. Han hævder, at der er snydt med valget for at sikre demokraten Joe Biden en sejr.

- Dette valg var aftalt spil. Vi kan ikke lade det ske for vores land, siger Trump ved senatshøringen.

- Der blev dumpet stemmesedler over det hele, hævder han.

Han fastholder, at han ”vandt stort i alle svingstater”. Ved høringen deltog en række af Pennsylvanias senatorer og tilhængere samt Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani.

Umiddelbart inden høringen i Pennsylvania skrev Trump på Twitter, at han skulle tale ved høringen.

- Jeg taler om den kolossale valgsvindel, der fandt sted ved 2020-valget!, skriver præsidenten.

Pennsylvania har officielt erklæret Joe Biden som vinder af valget i delstaten. Ifølge optællingen fik Biden 81.000 flere stemmer end Trump ud af de omkring 6,9 millioner stemmer, der blev afgivet i Pennsylvania.

Trump har gentagne gange hævdet, at der er blevet snydt med stemmeoptællingen, men har ikke fremlagt beviser for sine påstande.

I weekenden afviste en dommer i Pennsylvania et søgsmål fra hans advokater, der ville have millioner af stemmer erklæret ugyldige, skriver AFP.

Trump talte ved høringen i Pennsylvanias senat, samtidig med at hans udfordrer ved præsidentvalget, Joe Biden, holdt en tale i anledning af højtiden thanksgiving, der holdes torsdag.

I sin tale opfordrede Joe Biden blandt andet amerikanerne til at være taknemmelige for demokratiet.