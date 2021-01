Trump har efterladt et brev til Biden i Det Hvide Hus

USA's afgående præsident, Donald Trump, har ikke altid fulgt traditioner og konventioner.

Men på i hvert fald ét punkt har han på sin sidste dag som præsident fulgt en af de traditioner, der knytter sig til præsidentembedet i USA.

Han har efterladt et brev til sin efterfølger, Joe Biden.

Det meddeler en talsmand for Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauerne AP og AFP.

Talsmanden, Judd Deere, vil dog ikke røbe, hvad Trump har skrevet til Biden. Han vil heller ikke sige mere om karakteren af indholdet. Det hører til den fortrolige kommunikation mellem to præsidenter, siger Deere ifølge AP.

Der er tradition for, at den afgående præsident efterlader et brev til sin efterfølger i Det Hvide Hus med lykønskninger og gode råd.

Brevet er som regel efterladt på præsidentens skrivebord i Det Ovale Værelse, så den nye præsident ser det, når han første gang træder ind på sit nye kontor.

Trump har til det sidste nægtet at erkende sit nederlag ved præsidentvalget i november.

Han inviterede heller ikke Biden til møde i Det Hvide Hus, efter at Biden blev erklæret vinder af valget.

Trump forlod Det Hvide Hus onsdag morgen lokal tid. Tre timer inden, at Biden og hans vicepræsident, Kamala Harris, tages i ed i Washington D.C., satte Trump sig om bord i præsidentens fly, Air Force One, med kurs mod Florida.

Inden afgang holdt Trump en afskedstale, hvor han ikke nævnte Biden ved navn, men ønskede den kommende regering held og lykke.

Det er første gang i over 150 år, at en amerikansk præsident ikke er til stede ved indsættelsen af sin efterfølger.