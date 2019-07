Trump hylder USA's militære styrke i tale på nationaldag

Med kampvogne stillet til skue og militærfly flyvende over hovedet hyldede USA's præsident det amerikanske militær og sendte en opfordring til unge amerikanere om at tilslutte sig landets væbnede styrker.

Sådan lød det fra Donald Trump i en omstridt tale ved Lincoln Memorial i Washington i anledning af den amerikanske uafhængighedsdag 4. juli.

- Vores nation er stærkere i dag end nogensinde før, sagde Trump natten til fredag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AP.

- For amerikanerne er intet umuligt.

Trump oplistede en række historiske, amerikanske milepæle, som eksempelvis månelandingen for 50 år siden. Han lovede i den forbindelse, at USA 'meget snart vil plante det amerikanske flag på Mars'.

Derefter talte Trump positivt om USA's militære formåen gennem historien med planlagte pauser, hvor militærfly fløj over den store menneskemængde, der trods silende regn var mødt op ved Lincoln Memorial.

- De sidste 65 år har intet fjendtligt luftvåben formået at dræbe en eneste amerikansk soldat. For himlen tilhører USA, sagde Trump.

Den amerikanske præsident havde desuden arrangeret en militærparade gennem Washingtons gader tidligere på dagen.

Både Trumps tale og fejringens militære islæt har fået kritikere til at beskylde ham for at politisere den traditionelle 4. juli-fejring.

Demonstranter var desuden mødt op ved Det Hvide Hus, hvor de brændte det amerikanske flag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Dette koster os millioner og atter millioner af dollar. Vi skatteydere betaler for, at Donald Trump kan bruge vores militær som rekvisitter. Det er ikke ok, lød det fra demonstranten Medea Benjamin.

Hun er desuden medstifter af den kvindeledede fredsgruppe Code Pink.

Trump har dog afvist, at udgifterne til torsdagens fejring har været store.

- Omkostningen for den store salut til USA vil være meget lille i forhold til, hvad den er værd. Vi ejer flyene, vi har piloterne, lufthavnen er lige ved siden af, alt vi har brug for er brændstoffet, skrev Trump på Twitter onsdag.

- Vi ejer alle kampvognene. Fyrværkeriet er doneret. Dejligt.