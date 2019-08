Trump i El Paso: 'Racist go home'

USA's præsident, Donald Trump, besøgte onsdag byerne Dayton i Ohio og El Paso i Texas efter weekendens dobbelte masseskyderi, der kostede 31 menneskeliv.

I El Paso havde mange af de lokale politikere frabedt sig besøget fra præsidenten, og hundredvis af demonstranter mødte Trump med bannere og tilråb, skriver Associated Press.

'Racist go home' og 'du er problemet', lød nogle af beskederne, der var rettet mod Donald Trump og hans hårde retorik mod immigranter fra Latinamerika.

En kvinde er mødt op for at demonstrere mod præsidenten. Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Demokraternes præsidentkandidat Beto O'Rourke, der er fra El Paso, har kraftigt kritiseret Trumps besøg i byen.

- Han har været med til at skabe den had, der gjorde lørdagens skyderi muligt, siger O'Rourke, der mener, at Trump er tilhænger af hvidt overherredømme.

Walmart-massakre

22 mennesker blev dræbt, da en formodet højreekstremist, Patrick Crasius, 21, lørdag åbnede ild mod de handlende i Walmart-supermarkedet i El Paso.

Crasius er anholdt og sigtet for drab, og der er tegn på, at han gik målrettet efter at dræbe så mange som muligt med latinamerikansk baggrund. Syv mexicanske statsborgere var blandt de dræbte.

Trump taler til de lokale myndigheder i El Paso, Texas. Foto: SAUL LOEB / AFP

I El Paso tilbragte Trump 85 minutter på hospitalet University Medical Center, hvor mange af de sårede stadig ligger. Her mødte han de sårede og deres familier samt læger og sygeplejersker, der var på arbejde under masseskyderiet.

Skudt ned på bar

Trump ankom til grænsebyen med embedsflyet Air Force One direkte fra Dayton, Ohio, hvor han havde besøgt hospitalet Miami Valley Hospital, hvor de sårede ligger efter masseskyderiet, der skete ved en bar natten til søndag.

- Gud passede på jer. Du skal vide, at jeg er med dig hele vejen, sagde Trump til en af de sårede personer, der stadig er indlagt på hospitalet.

Ni mennesker mistede livet, da en 24-årig mand åbnede ild i nattelivet. Han blev dræbt af politiet i løbet af et minut. Motivet er ukendt.

Psykiske lidelser

Cirka 200 demonstranter stod uden for hospitalet og krævede mere våbenkontrol og anklagede Trump for de øgede spændinger mellem de mange forskellige etniske grupper i USA.

Førstedamen Melania Trump præsident Donald Trump forlader Texas. Foto: REUTERS/Leah Millis

Skyderierne har endnu en gang fået debatten om USA's våbenlov til at blusse op, og Trump har varslet en række nye tiltag for at begrænse det høje antal masseskyderier.

Han understregede dog, at det ikke nødvendigvis er våbnenes skyld.

- Det er psykiske lidelser og had, der trykker på aftrækkeren. Ikke våbnet, lød det forleden fra Trump.