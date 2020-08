Trump i frådende angreb

Den amerikanske præsident Donald Trump sætter alt ind for at smadre sin modstander, Joe Bidens, vinderchancer ved det kommende præsidentvalg i november.

Særligt går Trump efter Bidens religion.

- Han er imod Gud. Han er imod våben. Han vil tage jeres våben, ødelægge jeres 'second amendment' (ret til at bære våben, red.). Ingen religion, ingen ingenting, skade Biblen, skade Gud, lyder svadaen ifølge BBC fra Trump, der ikke slutter der. Dog gentager han sig selv:

- Han er imod Gud, han er imod våben, han er imod energi, vores type energi. Jeg vil ikke mene, at han er på toppen.

Trump: Udskyd valget?

Forskellige trosretninger

Rigtig nok har de to politikere forskellige trosretninger.

Biden er katolik, mens Trump identificerer sig som protestant.

Katolicismen har den tidligere vicepræsident Joe Biden blandt andet brugt på at komme sig, efter han mistede sin kone og datter i en bilulykke i 1972.

Hans kampagnemanager, Andrew Bates, siger ifølge BBC:

'Joe Bidens tro er kernen af, hvad han er; han har levet med den med værdighed hele livet, og den har været en kilde til styrke og trøst i hårde tider.'

Til trods for Trumps hårde angreb ser det ud til, at Biden er i førersædet til at indtage det ovale kontor i Washington, D.C.

Således viser de seneste målinger, at demokraten har lagt sig i spidsen.

'Min mest chokerende samtale med ham nogensinde'