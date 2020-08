Trump i historisk brøler

Den amerikanske præsident giver på et pressemøde udtryk for, at 2. Verdenskrig foregik næsten 20 år tidligere, end den faktisk fandt sted

Donald Trump har ikke helt styr hverken Den Spanske Syge eller 2. Verdenskrig.

Alligevel brugte han tidligere på ugen et pressemøde til at nævne begge dele i samme historiske kontekst. Problemet er bare, at de to begivenheder fandt sted med flere års mellemrum.

Desuden fremhævede Trump, at Den Spanske Syge var direkte årsag til, at 2. Verdenskrig sluttede. Den udtalelse høster han hård kritik for.

Den Spanske Syge ramte også Danmark, hvor op mod 18.000 mennesker mistede livet til influenzasygdommen. Foto: Holger Damgaard/Ritzau Scanpix

På et pressemøde i Det Hvide Hus sammenlignede den amerikanske præsident coronapandemien med Den Spanske Syge, der raserede det meste af verden i årene 1918 til 1920.

Donald Trump fortæller ganske rigtigt, at mellem 50 og 100 millioner mennesker mistede livet, men så blander han pludselig afslutningen på 2. Verdenskrig ind i sin redegørelse.

- Det tætteste, vi kommer (på coronakrisen, red.) var i 1917, siger de. Den store pandemi var en forfærdelig ting. Den betød antageligt, at 2. Verdenskrig sluttede. Alle soldaterne var syge, lød det blandt andet fra præsidenten.

2. Verdenskrig sluttede dog først i 1945. Hverken under eller ved slutningen af krigen havde én eneste soldat haft Den Spanske Syge.

Dummeste mand i verden

Donald Trump har fået voldsom kritik for sin udtalelse. Blandt andet fra Walter Shaub, der er tidligere etisk chef ved det amerikanske forsvar.

Han langer kraftigt ud efter sin nuværende præsident.

- USA's præsident er den dummeste mand i verden', skriver Shaub tirsdag på sin Twitter-profil.

Indtil videre har coronavirus kostet knap 750.000 menneskeliv. Det globale antal af bekræftede coronasmittetilfælde har netop rundet 20 millioner.