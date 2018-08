Trump i kraftig modvind: Endnu en støtte træder frem med vilde beskyldninger

Endnu en af Donald Trumps tidligere trofaste støtter har torsdag vendt sig mod den amerikanske præsident.

Mediemogulen David Pecker, der en af Trumps venner gennem mange år, har indgået en aftale om, at han kan fortælle sandheden om hans mediers dækning af valgkampen. Til gengæld får Pecker immunitet.

David Pecker har således lovet at fortælle alt om, hvordan han og hans mange blade under valget i 2016 deltog i en sammensværgelse om at undlade at trykke historier, som kunne skade Trump.

Det rapporterer flere amerikanske medier - heriblandt The Wall Street Journal, Vanity Fair, ABC News og nyhedsbureauet AP, som citerer flere unavngivne kilder.

I strid modvind

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har i forvejen i denne uge haft en af de værste dage i sin embedsperiode.

Ikke alene blev hans tidligere kampagnechef Paul Manafort tirsdag kendt skyldig i skattesnyd og banksvindel. Samme dag erklærede Trumps mangeårige ven og tidligere advokat Michael Cohen sig skyldig i skattesvindel og ulovlige kampagnedonationer.

Samtidig forklarede Cohen, at Trump beordrede ham til at begå en forbrydelse. Det skete ved, at Trump gav Cohen besked på at betale to kvinder for at tie om deres påståede seksuelle forhold til Trump.

Cohen har fortalt, at Pecker 'tilbød at hjælpe med negative historier om (Trumps, red.) forhold til kvinder ved blandt andet at hjælpe med at identificere historierne, så de kunne blive opkøbt og ikke blive udgivet'.

Nu skal David Pecker have bekræftet flere af Cohens udsagn, oplyser flere kilder til AP.

Gemmer historier i pengeskab

Sladdermagasinet National Enquirer, som er ejet af Peckers virksomhed American Media, har betalt Playboy-modellen Karen McDougal for retten til hendes historie om, at hun angiveligt har været Trumps elskerinde.

Men i stedet for at udgive historien blev dokumenterne om sagen gemt i et pengeskab.

Her blev andre sager om kendte personer, som National Enquirer havde købt rettighederne til uden at publicere, også opbevaret. Det skulle gøre mediet i stand til at bede om tjenester fra de kendte til gengæld.

Da The Wall Street Journal alligevel begyndte at skrive om McDougals historie kort før valget i 2016, skilte National Enquirer sig af med dokumenterne.

Dermed skulle de skjulte historier ikke blive en belastning for Pecker og hans virksomhed.