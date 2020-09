Trump i krig mod sit militær

Den amerikanske præsident er øverste chef for landets militær.

Derfor har det også vakt massiv opsigt, at Donald Trump mandag lancerede et nådesløst angreb på netop USA's militær.

Nærmere bestemt er det den øverste ledelse i USA's forsvarsministerium Pentagon, der står for skud. Præsidenten hævder nemlig, at de kun tænker på at starte nye krige, så de store våbenproducenter kan tjene penge.

Krig for profit

Ifølge flere amerikanske medier, herunder CNN, lød det mandag fra Trump, at Pentagon kun er interesseret i at kaste landet ud i en ny krig. Det sagde han på en pressekonference i Det Hvide Hus.

- Jeg siger ikke, at militæret elsker mig. Soldaterne gør. Men den øverste ledelse i Pentagon gør helt sikkert ikke, fordi de ikke ønsker andet end at gå i krig, så alle de vidunderlige virksomheder, der laver bomber og fly, forbliver glade.

Pentagon har ikke kommenteret præsidentens udtalelser.

Nedværdigende

Flere amerikanske medier hævder, at forholdet mellem Trump og netop ledelsen i Pentagon er ekstremt anspændt. Senest har Trump trukket knapt 11.000 soldater hjem fra Tyskland, hvilket kun skulle have skabt endnu større irritation på gangene i forsvarsministeriet.

Den pensionerede amerikanske flådebadmiral og CNN-analytiker John Kirby er heller ikke imponeret over Trumps kritik af forsvarsledelsen.

- Præsidentens kommentarer om militærledernes motiver, er ikke kun nedværdigende for deres erhverv. Han er også deres øverste chef, men han taler til dem med foragt og tankeløshed, som han så forsøger at benægte, lyder Kirbys kritik.

Donald Trump er ikke den første præsident, der langer voldsomt ud efter den tætte forbindelse mellem Pentagon og de store våbenproducenter. Under sin sidste tale som præsident advarede Dwight Eisenhower i 1961 om den voksende magt, som den private våbensektor besidder i USA.

Det pointerer den anerkendte journalist Gleen Greenswald, der blandt andet er kendt for sine interviews med Edward Snowden, på Twitter.