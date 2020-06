Trump: - I må dominere

Donald Trump, den amerikanske præsident, har under et privat onlinemøde med guvernørerne fra delstaterne opfordret til, at de slår hårdt ned på de demonstrationer og protester, der i flere aftener og nætter har hærget i adskillige amerikanske byer.

Sideløbende har der været plyndringer og ildspåsættelse.

- I må dominere, siger Trump i samtalen, rapporterer New York Times.

- Hvis I ikke dominerer, spilder I jeres tid. De vil løbe jer over ende. I vil ligne en flok fjolser.

CBS News, der har fået fat i en optagelse af samtalen, siger, at Trump giver 'den radikale venstrefløj' skylden for volden.

Snesevis af byer rundt om I USA har udgangsforbud, men der er alligevel opstået uroligheder og vandalisme.

Det er den voldsomme anholdelse i mandags af den 46-årige sorte mand George Floyd, der har fået situationen til at koge over.

Der er en video af anholdelsen i Minneapolis, hvor en betjent sidder med sit knæ på Floyds hals.

George Floyd overlevede ikke.

USA skal helt tilbage til 1968, da borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther King blev myrdet, for at finde tilsvarende optøjer.

Nationalgarden, en reservestyrke i militæret, er udkommanderet i 23 delstater.