Trump i offensiv udmelding efter seks timers stilhed: 'De forsøger at stjæle valget'

Den amerikanske præsident skriver på Twitter, at han snart vil komme med en udmelding efterfulgt af ordene 'En STOR sejr.'

'Vi er foran STORT, men de vil forsøge vil forsøge at STJÆLE valget.'

Tweetet er lynhurtigt fået et stempel fra Twitter selv, da dele af indholdet kan 'bestrides og være vildledende'.

Trumps offensive tweets kommer kort efter, at Joe Biden meldte ud i sin hjemby Delaware, at han var selvsikker, til trods for at mange stemmer endnu ikke er talt op.

