Trump i svingstater: I har moralsk pligt til at stemme på mig

Præsident Donald Trump fulgte lørdag en strategi om at skabe frygt, da han besøgte de to svingstater Michigan og Wisconsin som en del af sin valgturné.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

De to delstater var begge medvirkende til Trumps valgsejr i 2016, men med blot få uger tilbage til det kommende valg, lader det til, at opbakningen kan have vendt.

Den republikanske præsident talte derfor med store bogstaver ved lørdagens vælgermøder. Her advarede han blandt andet om, at Demokraterne forsøger at udslette amerikansk historie og ødelægge landets amerikanske værdier.

- Det Demokratiske Parti, I engang kendte, eksisterer ikke længere, sagde Trump på vælgermødet i byen Muskegon.

Moralsk pligt

Trump sagde også, at landets moderate vælgere derfor har 'en moralsk pligt' til at stemme på Republikanerne til valget i november.

- Kan I forestille jer, at jeg taber? Så vil jeg tabe til den værste kandidat i amerikansk politik, sagde Trump.

Modsat Biden har Trump et tætpakket program de kommende dage trods hans nylige kamp mod coronavirusset. Video/redigering: AP, Reuters/Peter Roelsgaard

Trumps kampagne har i år skåret ned på brugen af annoncepenge i Midtvesten, hvor Michigan og Wisconsin ligger. Han har i stedet vendt opmærksomheden mod delstaterne Florida, North Carolina, Arizona og Georgia.

Det tyder ifølge AP på, at Trump-kampagnen forventer nederlag i delstaterne i Midtvesten.

Svingstaterne

Ved præsidentvalget i 2016 var Michigan den tætteste delstat i USA, da den blev afgjort til Trumps fordel af mindre end 11.000 stemmer svarende til 0,2 procent af alle stemmerne.

Det brød en stime på 20 år med demokratiske sejre, og delstaten endte i kategorien af svingstater, der bliver afgørende for valgresultatet i november.

Trump vandt i 2016 Wisconsin med under ét procentpoint.

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, havde ikke nogen offentlige begivenheder planlagt lørdag. Modsat har Trump et tætpakket program de kommende dage trods hans nylige kamp mod coronavirusset.

Søndag holder Trump vælgermøde i Nevada og mandag i Arizona, inden han returnerer til Pennsylvania, som han også besøgte tidligere denne uge.

Trump har fortsat udfordringer med at svare klart på, hvornår han første gang testede positiv for corona. Video: NBC News via AP

