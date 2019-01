Trump i tale til nationen: - Hvor meget blod skal vi miste

USA’s præsident, Donald Trump, står fast på sit krav om penge til en mur langs grænsen til Mexico for at bremse en 'voksende humanitær- og sikkerhedsmæssige krise'.

I en tale natten til onsdag undlod præsident Trump dog at erklære undtagelsestilstand, selv om han dermed kunne have finansieret muren uden Kongressens godkendelse.

- Det er en humanitær og national sikkerhedskrise. Der kommer tusindvis af illegale immigranter over grænsen. Vi har ikke plads til at tage os af dem alle, siger Trump.

- Vi ønsker at gøre USA tryggere end nogensinde, siger præsident Trump. Foto: AP

I talen tegnede Trump et dystert billede af en situation, hvor tusindvis af amerikanere hvert år mister livet på grund af kriminalitet, der kommer over grænsen.

- Hvor meget amerikansk blod skal vi miste, før Kongressen gør sit arbejde, siger han i den otte minutter lange tale fra Det Ovale Kontor.

'Tusinder af kriminelle'

Trump gav udtryk for frustration over ikke at kunne gøre noget ved de ’tusinder af kriminelle’, der finder vej til USA samt den stigende narko- og menneskesmugling.

- Det er den tragiske virkelighed, vi lever i. Det er en krise for hjertet, det er en krise for sjælen. Det skal stoppes, siger præsidenten.

Den amerikanske præsident gav den otte minutter lange tale fra sit skrivebord i Det Ovale Kontor. Foto: AP

Trump langede samtidig ud efter oppositionspartiet, Demokraterne, for at stå i vejen for en løsning på krisen ved konsekvent at nægte at stemme for finansiering af muren.

Trumps tale finder sted i tredje uge af en delvis nedlukning af USA’s statsapparat som følge af budgetstriden. Trump giver Demokraterne skylden for situationen.

- Statsapparatet er lukket ned alene af én grund: At Demokraterne ikke vil finansiere grænsesikkerhed, siger han.

Tager tur til grænsen

Trump har krævet fem milliarder dollar til at finansiere påbegyndelsen af grænsemuren, der er et centralt valgløfte. Trump har tidligere sagt, at han vil tvinge Mexico til at betale for muren.

Præsident Trump toner frem på tv’et i en bar i Encinitas, Californien. Foto: AP

Den delvise nedlukning betyder, at flere end 400.000 offentligt ansatte er blevet beordret til at møde på deres arbejde uden løn. 380.000 andre er blevet sendt på orlov.

De seneste forhandlinger om finansloven i Det Hvide Hus har ikke givet håb om, at en aftale er nærmere.

Begge parter har stået fast på deres standpunkt om grænsemuren.

Trump vil torsdag besøge grænsen mellem USA og Mexico, hvor det ventes, at han på ny ville understrege behovet for en mur.